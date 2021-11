Ainsi, le drone a survolé les « Hauts Sommets » à 3 mph (1,5 mètre par seconde), atterrissant près du bord de la « Sud Séítah », qui se trouve à 116 mètres du point de départ.

Selon la NASA, le terrain de Séitah est particulièrement difficile pour l’algorithme de navigation d’Ingenuity. « Comme l’algorithme de navigation suppose un terrain plat, tout changement de hauteur du terrain introduit une erreur de cap », a déclaré l’agence dans un communiqué.

#MarsHélicoptère continue de prospérer ! Le puissant giravion a terminé son 16e vol sur la planète rouge le week-end dernier, parcourant 116 mètres au nord-est pendant 109 secondes. Il a capturé des images en couleur pendant le saut court, mais celles-ci reviendront dans une liaison descendante ultérieure. pic.twitter.com/JCtFCQws0m — NASA JPL (@NASAJPL) 22 novembre 2021

« #MarsHelicopter continue de prospérer ! », a posté l’équipe de la mission sur Twitter le lendemain de l’événement. « Le puissant hélicoptère a effectué son 16e vol sur la planète rouge le week-end dernier, parcourant 116 mètres au nord-est pendant 109 secondes. Il a capturé des images en couleur pendant le saut court, mais elles tomberont plus tard dans une liaison descendante. » Cela signifie que le matériel enregistré par Ingenuity sera bientôt traité.

À présent, l’équipe Ingenuity envisage d’effectuer une mise à jour du logiciel de vol pour activer de nouvelles fonctionnalités de navigation et mieux préparer l’hélicoptère pour les vols à venir.

Les quatre premiers vols d’Ingenuity vers Mars, effectués en avril, ont commencé et se sont terminés à Wright Brothers Field. Et, comme initialement conçu, l’équipe n’avait pas l’intention de faire beaucoup plus que cela, étant donné qu’Ingenuity a été lancé en tant que mission de démonstration technologique dans le but de voler seulement cinq fois par mois.

Cependant, les premiers vols de l’hélicoptère ont été si réussis que la NASA a décidé de prolonger sa mission et de l’envoyer en éclaireur avant son compagnon de mission Perseverance.

Les travaux d’Ingenuity pourraient ouvrir la voie sur Mars pour de futurs projets

Cette mission Ingenuity prolongée pourrait constituer la base des conceptions des successeurs de l’hélicoptère, qui commencent déjà à prendre forme – au moins en tant que concepts.

Par exemple, les ingénieurs de la NASA ont déjà commencé à élaborer des plans pour un hélicoptère beaucoup plus grand et plus performant appelé Mars Science Helicopter, selon une déclaration du chef des opérations d’Ingenuity, Teddy Tzanetos, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, lors d’une conférence MEPAG.

Le Mars Science Helicopter est un projet conjoint impliquant le JPL, le centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley et l’entrepreneur de défense AeroVironment. « Le vaisseau spatial envisagé aurait six rotors et pèserait environ 30 kilos, étant capable de transporter des charges utiles scientifiques allant jusqu’à 5 kg ou même plus », a déclaré Tzanetos.

Ce sont les poids ici sur Terre. L’hexacoptère serait plus léger sur Mars, dont la gravité n’est que de 38 % celle de notre planète.

Selon Tzanetos, l’hélicoptère scientifique de Mars serait capable d’atteindre environ 10 km en un seul vol. « Il pourrait explorer des endroits auxquels les rovers ne peuvent pas accéder, tels que des parois de falaises, des terrains difficiles ou même des grottes », a-t-il déclaré.

Il convient de noter que l’hélicoptère scientifique Mars n’est qu’un concept pour le moment, pas une mission complète. Mais grâce aux travaux en cours d’Ingenuity, l’hexacopter pourrait trouver son chemin vers la planète rouge à un moment donné dans un avenir pas si lointain.

