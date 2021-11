Des chercheurs découvrent plus de 300 exoplanètes grâce à un nouvel outil d’apprentissage automatique

Une nouvelle fonctionnalité de apprentissage automatique a conduit les chercheurs en astronomie à découvrir 301 nouvelles exoplanètes, s’ajoutant au décompte des 4569 précédemment validés.

La nouvelle fonctionnalité s’appelle « ExoMiner» et utilise la capacité procédurale du supercalculateur Pléiades de la NASA pour, en bref, différencier les objets qui imitent les planètes mais ne sont pas – ce qu’on appelle des « faux positifs ».

Normalement, les exoplanètes sont découvertes lorsque leur passage perturbe la visualisation d’une étoile lointaine, mais la méthode prend beaucoup de temps – quelque chose que la technologie d’apprentissage automatique peut contourner (Image : ANDREI SALAUYOU/ (arrière-plan) et grand espacement)

« Contrairement à d’autres programmes d’apprentissage automatique qui détectent les exoplanètes, ExoMiner n’est pas une » boîte noire » – il n’y a pas de mystère quant à savoir pourquoi il décide qu’un objet est ou n’est pas une planète « , a expliqué Jon Jenkins, scientifique des exoplanètes au NASA Ames Research Center à Californie, par déclaration. « Nous pouvons facilement expliquer quelles fonctions ExoMiner utilise pour confirmer ou rejeter une planète. »

deuxième papier Publié par l’équipe du Ames Center, ExoMiner utilise des bases d’informations collectées par les missions Kepler et K2 de la NASA. Plus précisément, la bibliothèque candidate en attente de vérification à la base de l’observatoire spatial Kepler. Le plus gros problème avec cela est que des milliers d’étoiles étaient dans son champ de vision – et chaque étoile avait le potentiel d’abriter plusieurs exoplanètes. Analyser tout cela au cas par cas demanderait un temps inhabituel à quiconque.

ExoMiner élimine ce problème en accélérant le processus d’analyse en utilisant des données statistiques et des paramètres d’observation qui ont déjà été utilisés pour trouver d’autres exoplanètes. En gros, c’est la même méthode humaine maintenant utilisée par une machine pour vous conduire plus rapidement et avec plus de précision.

« Quand ExoMiner dit que quelque chose est une planète, vous pouvez être sûr que c’est vraiment une planète », a déclaré Hamed Valizadegan, chef de projet au Centre Ames. « ExoMiner est très précis et, dans certains cas, beaucoup plus fiable que les classificateurs informatiques et les experts humains qu’il émule – c’est parce que les deux apportent certains biais de confirmation naturels à l’analyse humaine. »

Selon la déclaration publiée sur le site Web de la NASA, aucune des 301 nouvelles exoplanètes n’a de propriétés semblables à celles de la Terre, ce qui en fait des « non-candidats » pour une future habitation et colonisation. Cependant, la découverte a toujours un grand poids pour la communauté scientifique : « ces 301 planètes nous aident à mieux comprendre le fonctionnement des planètes et des systèmes stellaires au-delà du nôtre, ainsi qu’à savoir ce qui rend le nôtre si unique », a déclaré Jenkins.

Maintenant, la NASA dit qu’elle continuera à affiner ExoMiner, en partageant la capacité d’apprentissage automatique pour découvrir des exoplanètes sur d’autres missions de la NASA (telles que TESS) et d’autres agences (telles que PLATO, l’agence spatiale européenne).

