Télescope Hubble : la NASA récupère un énième instrument scientifique

Ce lundi (22), la NASA a publié les dernières mises à jour sur l’opération de récupération des instruments scientifiques du télescope spatial Hubble, qui est passé en mode sans échec le 25 octobre.

Selon l’agence spatiale américaine, l’équipe a récupéré avec succès la Wide Field Camera 3 (Wide Field Camera, en traduction littérale) dimanche (21). La première observation scientifique de cet instrument, depuis l’anomalie, a lieu ce mardi (23).

Équipement le plus utilisé par Hubble, qui représente plus d’un tiers du temps d’observation de la sonde, il s’agit du deuxième instrument choisi par la NASA à être restauré, après avoir récupéré avec succès l’Advanced Research Camera (ACS) le 7 de ce mois.

Le télescope spatial Hubble a de nouveau eu des problèmes avec ses cinq instruments scientifiques fin octobre. L’équipe a déjà réussi à en récupérer deux. Image : NASA

Selon la NASA, l’ACS a été réparé en premier car c’était l’instrument qui ferait face au moins de complications en cas de perte de messages de synchronisation avec le reste du système.

Certaines adaptations des paramètres de la Wide Field Camera 3 ont été effectuées, tandis que l’équipe testait des changements dans les simulateurs au sol. Selon la NASA, ces changements sont nécessaires pour permettre aux instruments de gérer plusieurs messages de synchronisation perdus, en continuant à fonctionner normalement même s’ils se reproduisent à l’avenir.

Cependant, ces changements seront d’abord appliqués à un autre instrument, le Cosmic Origins Spectrograph, pour protéger son détecteur sensible aux ultraviolets lointains. La NASA a déclaré qu’il faudrait plusieurs semaines à l’équipe pour terminer les tests et télécharger les modifications.

Bien qu’elle n’ait pas identifié d’autres pertes de messages depuis le début de la surveillance le 1er novembre, l’agence prend des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité du matériel si le problème se reproduit. L’enquête sur la cause des messages perdus se poursuit.

Les autres instruments de Hubble sont toujours en mode sans échec, tandis que l’observatoire spatial continue de fonctionner comme prévu.

En plus de l’ACS, de la Wide Field Camera 3 et du Cosmic Origins Spectrograph, le télescope dispose également du Space Telescopic Image Spectrograph et de la Semi-infrared Camera with Multi-Object Spectrometer, deux instruments qui seront suivis par la suite.

Hubble a passé plus d’un mois en mode sans échec la dernière fois

Il y a un peu plus de quatre mois, Hubble est resté en mode sans échec pendant 33 jours. À l’époque, la possibilité que l’observatoire soit « mort pour de bon » était même envisagée, ce qui (heureusement) n’était pas le cas. Le problème actuel a commencé le 23 octobre, mais l’équipe de la mission a pu réinitialiser les instruments et reprendre les opérations scientifiques le lendemain matin.

Cependant, des heures plus tard, les instruments scientifiques ont à nouveau émis des codes d’erreur, indiquant de multiples pertes de messages de synchronisation. En conséquence, ils sont entrés de manière autonome dans des états de mode sans échec comme prévu.

A l’exception des instruments scientifiques, le reste de l’observatoire spatial fonctionne normalement, ce qui indique qu’il n’y a pas de dégâts majeurs.

La dernière fois, les problèmes se trouvaient dans l’unité de contrôle de puissance (PCU) de secours et également dans l’unité de sauvegarde de commande/formatage de données scientifiques (CU/SDF) de l’autre côté de l’instrument scientifique et de l’unité de commande et de manipulation des données (SI C&DH) .

Alors que le PCU distribue l’alimentation aux composants SI C&DH, le CU/SDF envoie et formate les commandes et les données.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !