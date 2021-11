Vaccins contre la grippe à ARNm testés chez l’homme : comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont prometteurs

Trois grandes sociétés pharmaceutiques ont commencé des essais cliniques de vaccins contre la grippe à ARNm. Pourquoi ils sont très prometteurs et comment ils fonctionnent.

La pandémie de COVID-19 a poussé la recherche à des résultats sans précédent, dont le plus réussi est sans aucun doute le développement de vaccins sûrs et efficaces contre le coronavirus SARS-CoV-2 dans un délai exceptionnellement rapide. Ce qui rend cette réalisation encore plus extraordinaire est le fait que deux d’entre eux – Comirnaty de Pfizer-BioNTech et Spikevax de Moderna – sont basés sur une toute nouvelle technologie pour un vaccin humain, l’ARN messager (ARNm). Le mécanisme qui détermine l’immunité contre l’agent pathogène pandémique, basé sur la délivrance d’instructions pour créer les protéines virales, est également considéré comme extrêmement prometteur pour lutter contre une multitude d’autres pathologies ; Ce n’est pas un hasard si des vaccins à ARNm se développent contre le cancer, le paludisme, la tuberculose, les maladies auto-immunes mais aussi contre la grippe, une maladie trop souvent sous-estimée.

Il existe déjà plusieurs vaccins contre les agents pathogènes de la grippe, basés sur les technologies traditionnelles des virus inactivés et des protéines recombinantes. Cependant, comme le souligne Nature, ils offrent généralement une efficacité de 40 à 60% contre les infections. Il y a donc largement place à l’amélioration. Gardant à l’esprit que les vaccins à ARN messager de Covid se sont avérés efficaces à plus de 90 % contre les maladies symptomatiques lors d’essais cliniques – entraînant une approbation pour une utilisation d’urgence – et dans le monde réel, on pense qu’ils peuvent être extrêmement efficaces. la grippe. Comme expliqué par Nature, les vaccins antigrippaux à ARNm peuvent être un « meilleur produit » que les vaccins traditionnels pour plusieurs raisons. « Les réponses immunitaires suscitées pourraient être plus larges, les protéines exprimées devraient avoir une meilleure fidélité de séquence, la sélection des souches pourrait être plus précise », précise Nature. De plus, la technologie basée sur l’ARN messager « permet d’incorporer facilement un grand nombre d’antigènes ». Toutes ces caractéristiques « pourraient se traduire par une plus grande protection immunitaire ».

Il existe actuellement trois grandes sociétés pharmaceutiques qui ont amené leurs vaccins contre la grippe à ARNm à la première phase des essais cliniques, à savoir Moderna, Pfizer et Sanofi. Mais la polyvalence de la technologie de l’ARN messager permet également de créer des vaccins 2 en 1 et même 3 en 1. Modern, par exemple, teste un vaccin unique capable de lutter à la fois contre le Covid et la grippe, mais en a un autre en chantier qui en Outre ces deux pathologies, il vise également à lutter contre le virus respiratoire syncytial humain (VRS), qui cette année s’avère particulièrement agressif chez l’enfant. Gardant à l’esprit que de nombreux experts pensent que le coronavirus SARS-CoV-2 ne disparaîtra pas et ne deviendra pas endémique, nécessitant une vaccination périodique tout comme celle contre la grippe, avoir un vaccin unique contre les deux maladies infectieuses (et peut-être d’autres aussi) peut représentent une arme extrêmement précieuse pour contenir la propagation des agents pathogènes et l’impact sur la santé qui en découle.

Il ne faut pas oublier non plus que la grippe est déclenchée par un nombre important d’agents viraux, connus entre autres pour leur forte tendance à muter. C’est pour cette raison que le vaccin antigrippal est de type trivalent/quadrivalent, conçu pour combattre les virus que l’on croit mener la vague épidémique de saison en saison. Parfois, cette prédiction n’est pas exacte et malgré une campagne de vaccination robuste, les cas de grippe peuvent être nombreux. Les vaccins à ARNm sont considérés comme polyvalents car ils permettent l’intégration de plus d’antigènes, de sorte qu’ils peuvent être préparés pour combattre un plus grand nombre d’agents pathogènes et être plus efficaces pour générer des anticorps neutralisants spécifiques. Des scientifiques de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et de la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï conçoivent même un vaccin contenant jusqu’à 10-12 antigènes, une étape extrêmement difficile à atteindre avec les technologies traditionnelles. L’espoir est que les vaccins à ARNm de nouvelle génération contre la grippe – et toutes les autres maladies pour lesquelles ils sont testés – seront aussi sûrs et efficaces que contre le COVID-19.