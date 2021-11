Rover Perseverance a un frère jumeau qui l’aide à étudier Mars à distance

Naviguant sur les pentes et les dangers d’un territoire hostile, perçant des rochers et des rochers et collectant des échantillons dans un tube métallique, un rover conçu par la NASA étudie les structures de Mars.

Non, on ne parle pas de Persévérance, qui explore le sol martien sur place depuis février – et oui de son frère jumeau OPTIMISM, qui aide en fait le célèbre parent dans un simulateur de Mars ici même sur Terre.