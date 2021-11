Avec le volume croissant de satellites et d’objets lancés depuis la Terre vers l’espace, Privateer, une société fondée par Steve Wozniak (ex-Apple) et Alex Fielding (ex-Ripcord), prévoit de lancer « un réseau de satellites » pour recueillir des informations et pouvoir proposer des solutions aux déchets spatiaux.

Du moins, c’est ce que suggère Moriba Jah, directeur de la technologie de l’entreprise, qui a expliqué à Space.com comment Privateer – dont Wozniak a révélé l’existence en septembre de cette année – croisera les données publiques avec les informations collectées par lui-même.

Le problème des débris spatiaux a tourmenté les entreprises et les agences spatiales à travers la planète : les risques de collision augmentent à mesure que le volume de débris et d’objets augmente également leur nombre (Image : Dotted Yeti/)

« Je pense que nous allons travailler avec plusieurs centaines de satellites », a déclaré Jah. « Nous n’allons pas tout publier d’un coup, mais tout construire dans un processus plus lent. »

Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), environ 4,7 mille satellites sont situés en orbite terrestre. Ce nombre, cependant, ne mentionne que ceux en activité – les satellites inactifs ou les débris d’autres objets, s’ils sont additionnés, apportent environ 36 500 objets situés à proximité qui ont la taille d’une balle de baseball.

D’autres objets – environ un million d’entre eux – mesurent entre 1 et 10 cm et un nombre impressionnant de 330 millions d’objets sont plus petits que 1 cm mais plus grands que 1 mm.

C’est un problème sérieux car, à la vitesse orbitale, même le plus petit des objets peut causer beaucoup de dégâts : « les vents violents peuvent enfoncer de petits bâtons dans les poteaux lumineux, telle est leur force », a commenté Bruce McClintock, qui dirige le « Business Space Initiative » à la Rand Corporation, lors d’une conférence à l’événement UN COP26.

« Maintenant, imaginez que vous voyagez à des vitesses orbitales et que vous avez quelque chose de la taille d’un caillou se déplaçant à des milliers de kilomètres à l’heure – des choses comme ça peuvent sérieusement endommager les satellites. »

A des fins de comparaison avec les nombres terrestres : à une altitude d’environ 400 km hors de la Terre – où se trouve par exemple la Station spatiale internationale (ISS) -, la vitesse de tout objet peut atteindre 27 500 km/h. La possibilité que des objets entrent en collision à cette vitesse est l’une des principales préoccupations des agences spatiales et des entreprises aérospatiales du monde entier.

Et cela, pour ne parler que des affrontements les plus prévisibles, mais il faut aussi se souvenir des conséquences des actions humaines : récemment, un essai militaire a vu la Russie tirer un missile sur un satellite désactivé, le faire exploser et générer 1 500 nouveaux débris.

Les Russes se sont défendus en disant que le matériel ne présentait de risque immédiat pour personne, mais cela n’a pas empêché l’ISS de prendre une position d’urgence et de verrouiller ses occupants dans leurs navires si une évasion était nécessaire. De plus, même en l’absence de risque, la Russie a fini par ajouter plus de problèmes à un problème déjà important.

Hors OST depuis l’orbite : le réseau internet par satellite Starlink (SpaceX) prévoit d’y installer jusqu’à 40 000 satellites – il est déjà près de 2 000.

Par conséquent, Privateer vise à « créer Google Maps à partir de l’espace », comme Alex Fielding lui-même l’a défini dans le passé.

« Fondamentalement, nous voulons être une entreprise axée sur la fourniture d’intelligence décisionnelle via des agrégateurs de quantités massives d’informations qui sont aujourd’hui séparées et hétérogènes, car nous pensons que le nombre est fort », a déclaré Jah.

Pour cela, le spécialiste explique que Privateer, sous le commandement de Wozniak et Fielding, travaillera de deux manières : la première est l’achat et la licence d’informations exclusives et la diffusion d’une partie de celles-ci dans l’arène publique (crowdsourcing Les données). Le second concerne le lancement de ses propres satellites, le premier étant déjà prévu pour février 2022.

Dans cette deuxième partie, Jah explique que Privateer sera capable de faire bien plus qu’une simple cartographie, en nommant, classifiant et fournissant également des informations sur les objets spatiaux, tels que la taille, la forme, la vitesse de rotation, la vitesse de locomotion et d’autres piliers.

« Les catalogues d’objets qui existent déjà traitent ces choses comme s’il s’agissait de sphères », a déclaré Jah. « Nous allons au-delà de la sphère, vers ce qu’il y a de plus réaliste à propos de ces objets. »

