Eyes on Earth : l’outil de la NASA permet de suivre les satellites en temps réel

La NASA a créé un outil de visualisation 3D qui permet aux utilisateurs de suivre les satellites de l’agence en temps réel et d’accéder aux données scientifiques de la Terre qu’ils fournissent.

Appelée Eyes on the Earth, la fonctionnalité, qui, selon la NASA, « met le monde à portée de main », a récemment été mise à jour pour inclure davantage d’ensembles de données.

En accédant au service, il est possible de suivre les signes vitaux de la planète – du niveau de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone dans l’atmosphère aux niveaux d’humidité du sol. Tout cela, en suivant la flotte de satellites qui fournissent ces mesures.

Selon la NASA, la navigabilité du système est simple et intuitive. Vous avez le choix entre huit signes vitaux, avec des informations de base sur le rôle que chacun joue.

Par exemple, pour voir les mesures du dioxyde de carbone – un gaz à effet de serre – dans une partie spécifique du globe, accédez simplement au menu Signes vitaux et cliquez sur le bouton dioxyde de carbone.

Une fois cela fait, Eyes on the Earth fournira une visualisation des données du satellite Orbiting Carbon Observatory 2 (OCO-2), qui mesure le gaz du sol au sommet de l’atmosphère. En cliquant sur « animer les données », il est possible de spécifier une plage de dates et de voir l’évolution des niveaux évoluer dans le temps.