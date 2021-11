Le lancement du télescope James Webb a de nouveau été retardé

Selon un communiqué publié par la NASA, des techniciens s’apprêtaient à fixer le télescope spatial à l’adaptateur du lanceur, qui sert à intégrer l’observatoire à l’étage supérieur de la fusée Ariane 5, lorsqu’un incident s’est produit. Le coup soudain et imprévu d’une pince – qui fixe Webb à l’adaptateur du lanceur – a provoqué une vibration dans tout l’observatoire.

Un comité d’examen des anomalies dirigé par l’agence a été immédiatement convoqué pour enquêter sur les faits et a ordonné la réalisation de tests supplémentaires pour déterminer avec certitude que l’incident n’a endommagé aucun composant.

Une fois les tests terminés, qui sont prévus plus tard cette semaine, la NASA et ses partenaires de mission fourniront une mise à jour plus précise des conditions de lancement du télescope spatial.

Le télescope spatial James Webb (JWST, James Webb Space Telescope) est un télescope spatial développé en partenariat entre la NASA et d’autres agences spatiales, conçu pour observer les objets et événements les plus éloignés de l’univers, tels que la formation des premières galaxies, et détailler et caractériser la composition de l’atmosphère des exoplanètes potentiellement habitables, à la recherche d’informations sur l’origine de la vie.

Contrairement à Hubble, qui orbite à environ 500 km au-dessus de la surface de notre planète, James Webb se trouvera à 1,5 million de km de la surface, dans une région de l’espace connue sous le nom de Lagrange Point L2 dans le système formé par la Terre et le Soleil au-delà de l’orbite terrestre.

Les points de Lagrange, du nom de l’astronome français Joseph-Louis Lagrange, qui en découvrit deux en 1772, sont des points dans l’espace où l’attraction gravitationnelle exercée par deux corps (dans notre cas, la Terre et le Soleil) annule l’accélération centripète. En conséquence, les petits objets qui y sont placés, comme les satellites, peuvent naturellement rester dans une position stable par rapport à eux, avec peu de corrections d’orbite nécessaires pour cela.

L’emplacement a été déterminé, en partie, par les instruments utilisés dans le JWST. Parce qu’il a été créé pour observer l’univers à la fréquence infrarouge, son miroir et ses instruments doivent être maintenus très frais, à -223°C, afin qu’ils puissent fonctionner sans interférence.

Le JWST porte le module d’instruments scientifiques intégrés (ISIM) avec quatre instruments :

NIRCam (Near InfraRed Camera) : Une caméra capable de détecter la lumière à des longueurs d’onde allant de la limite de la lumière visible (0,6 micromètre) aux ondes infrarouges courtes (5 micromètres).

NIRSpec (Near InfraRed Spectrograph) : un spectromètre capable d’analyser la lumière aux mêmes fréquences que celles utilisées par la NIRCam. L’analyse spectrographique permet de déterminer les éléments qui composent un objet, comme une galaxie ou l’atmosphère d’une exoplanète.

MIRI (Mid-InfraRed Instrument) : une combinaison caméra et spectromètre qui analysera la lumière infrarouge à des longueurs moyennes et longues, entre 5 et 27 micromètres.

FGS/NIRISS (Fine Guidance Sensor and Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) : ce sont en fait deux instruments. Le premier (FGS) est utilisé pour stabiliser la ligne de visée du télescope lors des observations. Ses données sont utilisées pour contrôler l’orientation de l’engin spatial et le miroir responsable des réglages fins du miroir de direction, utilisé dans le mécanisme de stabilisation d’image. Le NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) est un module de photographie astronomique et de spectroscopie capable d’enregistrer la lumière à une fréquence de 0,8 à 5 micromètres.

Le NIRCam et le MIRI sont tous deux équipés de coronographes, utilisés pour bloquer la lumière directe d’une étoile afin que la lumière de sa couronne et des objets moins brillants à proximité puissent être étudiées.

Mais « l’instrument » le plus visible de James Webb est son miroir principal, composé de 18 miroirs hexagonaux plus petits en béryllium et recouverts d’or. Berilio a été utilisé car c’est une substance qui combine rigidité, stabilité de conductivité thermique et faible densité. Autrement dit, il est résistant, léger et efficace pour conduire et dissiper la chaleur, caractéristiques très recherchées dans une mission spatiale.

Une autre caractéristique est le « bouclier » argenté qui, vu d’en bas, ressemble à un Imperial Star Destroyer, les immenses vaisseaux spatiaux de la franchise Star Wars. Ce bouclier sera toujours pointé vers le Soleil, protégeant les délicats instruments de la lumière et de la chaleur émises par notre étoile.

