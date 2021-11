L’ESA teste ce qui sera le « plus petit système radio » dans l’espace

L’ESA effectue des tests et des ajustements dans ce qui, selon elle, sera « le plus petit système radio à être lancé dans l’espace ». En gros, c’est un petit radar qui sera lancé sur une fusée en 2024 dans le cadre de la mission »Lierre», vers l’astéroïde binaire Didymos.

Si le nom de l’astéroïde vous semble familier, merci de suivre les Aspect numérique: comme nous l’avons expliqué, Didymos est la cible principale de la mission DARD, menée par la NASA, où nous allons essentiellement lancer une fusée sur l’astéroïde dans l’espoir que le choc le détournera de sa trajectoire d’origine.

Illustration qui démontre la CubeSat jeunesse et son système radio, qui sera lancé vers l’astéroïde Didymos par l’ESA en 2024 (Image : ESA/Courtesy)

La mission Hera est une sorte de « post-analyse » à DART, réalisée spécifiquement par l’ESA. L’agence spatiale européenne placera le « plus petit système radio » à proximité immédiate de ce qui reste de l’astéroïde, analysant les conséquences de l’impact de la mission de la NASA après deux ans.

L’élément radio sera couplé à un satellite Cubesat jeunes, une sorte de version améliorée des CubeSats traditionnels, fabriqués en six unités et avec une taille réelle de 10 x 20 x 30 centimètres (cm), et un quatuor d’antennes d’environ 1,5 mètre (m) chacune. Des tests sont menés dans le «Zone de test hybride européenne de radiofréquence et d’antenne » (ou simplement hertz), En Hollande:

« Un élément essentiel des chambres d’essai comme celle de Hertz est la présence de » pointes « de mousse qui absorbent les ondes radio, permettant aux évaluations d’imiter le silence du vide de l’espace », a expliqué l’ingénieur d’antenne de l’ESA, Paul Moseley, dans un communiqué publié par l’agence.

« Normalement, cependant, Hertz ne peut effectuer des tests qu’à des fréquences de 400 mégahertz [MHz], tandis que les antennes de la Juventas rayonnent à 60 MHz. À cette fréquence, les pointes n’absorbent plus les signaux, donc au lieu d’une pièce sombre, nous nous retrouverions dans quelque chose comme une salle miroir, reflétant plusieurs signaux radio qui interfèrent avec la précision de nos instruments ”.

Selon Moseley, une mise à niveau était nécessaire pour contourner ce problème : grâce à la construction de tours en fibre de verre et à l’utilisation de logiciels qui enregistrent les ondes radio à différents endroits de la pièce (annulant efficacement le « bruit »), ils ont réussi à créer un système qui permet l’analyse de plusieurs fréquences sans sacrifier la précision des résultats.

Le projet fait partie d’un effort conjoint de l’ESA et de la NASA pour tester les capacités de défense planétaire : bien que nous ayons un bon marquage des objets qui présentent un certain risque pour notre position dans l’espace, nous devons encore développer des méthodes de protection qui nous permettront de survivre – peut-être même éviter les collisions avec des corps célestes errants.

La mission DART, qui sera lancée mercredi prochain (24), correspond au premier volet de cet effort : à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, la NASA lancera une sonde équipée de tous types de capteurs – du photographique au son – vers Didymos , un astéroïde binaire – essentiellement un gros rocher accompagné d’un plus petit, encerclant son orbite. Ce que DART fera, c’est cibler cet astéroïde plus petit et évaluer si la force cinétique générée par le choc sera capable de dévier l’astéroïde de sa trajectoire. L’idée est de frapper la plus petite pierre.

Deux ans plus tard, la mission Hera de l’ESA intervient pour collecter les données grâce à la sonde actuellement testée aux Pays-Bas. Cependant, l’agence n’a pas encore confirmé les dates exactes liées au lancement de la mission.

