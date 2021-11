Une grande extinction de masse a été causée par «l’hiver volcanique», selon une étude

Les scientifiques ont identifié une force supplémentaire qui a probablement contribué à un événement d’extinction de masse qui a eu lieu il y a 250 millions d’années. En analysant les minéraux existants dans le sud de la Chine, l’équipe a découvert qu’une baisse drastique des températures de la Terre était causée par de violentes éruptions volcaniques – un événement qui s’est ajouté aux effets environnementaux résultant d’autres phénomènes à l’époque.

Minéraux riches en cuivre qui indiquent une activité volcanique généralisée à la fin du Permien extinction de masse dans différentes régions du sud de la Chine (A : Taoshujing ; B : Lubei ; C : Guanbachong ; D : Taoshujing ; E : Longmendong). Crédit : H. Zhang, Institut de géologie et de paléontologie de Nanjing.

Selon les recherches, publiées dans la revue Science Advances, l’extinction massive de la fin du Permien, l’événement catastrophique le plus grave des 500 derniers millions d’années, a éliminé entre 80 et 90 % des espèces aquatiques et terrestres.

« Quand on regarde de plus près les archives géologiques au moment de la grande extinction, on constate que la catastrophe environnementale mondiale à la fin du Permien peut avoir eu de multiples causes entre les espèces marines et non marines », explique l’un des auteurs. de l’article, Michael Rampino, professeur au Département de biologie de l’Université de New York.

Les éruptions volcaniques en Sibérie sont accusées d’extinction de masse

Pendant des décennies, les scientifiques ont enquêté sur ce qui aurait pu causer cette catastrophe écologique mondiale. Beaucoup d’entre eux indiquent la propagation de vastes inondations de lave dans ce que l’on appelle les pièges sibériens – une grande région de roche volcanique en Sibérie.

Ces éruptions ont causé des stress environnementaux, y compris un réchauffement climatique sévère dû aux rejets volcaniques de dioxyde de carbone et une réduction connexe de l’oxygénation des eaux océaniques – cette dernière provoquant l’étouffement de la vie marine.

L’équipe de Rampino, composée de plus de vingt chercheurs de l’Université chinoise de Nanjing, de l’Institut de géochimie de Guangzhou, du Musée national d’histoire naturelle du Smithsonian Institute et de l’Université d’État de Montclair, a examiné d’autres facteurs pouvant avoir contribué à la fin de la période permienne.

Ils ont trouvé des minéraux et des gisements connexes sur des terres dans la région méridionale de la Chine – notamment du cuivre et du mercure – dont l’âge a coïncidé avec l’extinction massive du Permien tardif dans des lieux non marins.

Plus précisément, ces gisements étaient marqués par des anomalies dans leur composition probablement dues aux émissions riches en soufre des éruptions volcaniques voisines – ils étaient recouverts de couches de cendres volcaniques.

« Les aérosols atmosphériques d’acide sulfurique produits par les éruptions peuvent avoir été à l’origine d’un refroidissement global rapide de plusieurs degrés, avant le réchauffement sévère observé à la fin de la période d’extinction de masse du Permien », explique Rampino.

Pour l’équipe, les éruptions des pièges sibériens n’étaient pas la seule cause de l’extinction de masse du Permien tardif. A cela s’ajoutent les effets environnementaux des éruptions dans le sud de la Chine et ailleurs, qui ont joué un rôle vital dans la disparition de dizaines d’espèces, dans cet événement défini par les auteurs comme un « hiver volcanique ».

