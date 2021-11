Ce n’était pas exactement prévu, mais le résultat n’a pas forcément surpris grand monde non plus : le terme « persévérance » a été élu « mot de l’année 2021 » par les experts à l’origine du le dictionnaire de Cambridge, l’un des plus grands recueils d’entrées en Angleterre et dans le monde.

Selon l’Université de Cambridge, l’entité qui publie le dictionnaire, le terme « Persévérance », ainsi que ses traductions dans d’autres langues, a été recherché 243 000 fois en 2021, un effet généré par deux raisons distinctes :

Lire aussi

le rover persévérance, de la NASA, dont le nom a inspiré l’Université de Cambridge pour le choisir comme « mot de l’année » pour 2021 (Image : NASA/Publishing)

La première est la plus évidente : persévérance est le nom du véhicule terrestre d’exploration (ou vagabond) de la NASA, qui explore actuellement une partie de la surface de Mars et a déjà trouvé et collecté au moins trois échantillons de noyaux rocheux qui peuvent ou non avoir des signes de vie ancienne sur la planète rouge.

La deuxième raison est plus passionnée : le dictionnaire a choisi « quarantaine » comme mot de l’année en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions imposées dans plusieurs pays pour contenir la progression du nouveau coronavirus (Sars-Cov-2 ) . La « persévérance » a été recherchée par un grand nombre de personnes dans un contexte de « dépassement » ou de « recherche » pour reprendre vie lorsque les quarantaines ont commencé à être allégées.

La deuxième raison a encore plus à voir avec le sens du mot dans le dictionnaire britannique : « un effort continu pour faire, réaliser ou conquérir quelque chose, même si une telle chose est difficile ou prend du temps ».

« Tout comme il faut de la persévérance pour faire atterrir un rover sur Mars, il est également nécessaire de faire face aux défis et aux perturbations imposés à nos vies par Covid-19, les catastrophes météorologiques, l’instabilité politique et les conflits », a déclaré Wendalyn Nichols, Dictionary Publishing Manager de Cambridge. « Nous apprécions cette connexion, et nous pensons que nos lecteurs et utilisateurs l’apprécient également. »

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !