Le contrat de 78 millions de dollars de la NASA permettra à Intuitive Machines de livrer du fret sur la Lune

La NASA a choisi la société texane Intuitive Machines pour effectuer jusqu’à quatre livraisons de cargaisons scientifiques vers la Lune, dans le cadre d’un contrat évalué à 77,5 millions de dollars américains (433,18 millions de R$) à exécuter en 2024. L’idée consiste à placer des ressources dans une zone de ​​ »tourbillon lunaire », quelque chose que les scientifiques essaient toujours de comprendre de quoi il s’agit.

La région est connue sous le nom de « Reiner Gamma», situé dans la partie la plus occidentale de la Lune, où se trouve l’un de ces tourbillons. Jusqu’à présent, on sait seulement qu’il s’agit d’un phénomène d’albédo élevé (nom donné à la capacité de quelque chose à réfléchir la lumière), de formes sinueuses et relativement jeunes.

Lire aussi

L’illustration montre le module d’atterrissage Intuitive Machines, qui effectuera quatre livraisons de ressources de recherche scientifique sur la Lune en 2024 (Image : Intuitive Machines/Publishing)

La mission intitulée «IM-3” fait partie de la première phase du programme Artemis, qui vise à ramener l’homme sur la Lune en 2025. Il s’agit essentiellement de livrer du matériel et des fournitures pour étudier les tourbillons qui, selon Thomas Zurbuchen, l’administrateur scientifique de la NASA, peuvent aider « Avec de plus en plus de démonstrations scientifiques et technologiques sur la surface lunaire, nous pouvons nous préparer à des missions habitées plus durables le long de l’Artémis », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Toujours selon la NASA, la mission d’Intuitive Machines nécessitera quatre ressources – ou « enquêtes », comme l’appelle l’agence – sur la Lune.

Sommet lunaire : une « combinaison de charges stationnaires et d’un rover qui effectuera des mesures détaillées du champ magnétique, de l’environnement du plasma et des propriétés du régolithe »

une « combinaison de charges stationnaires et d’un rover qui effectuera des mesures détaillées du champ magnétique, de l’environnement du plasma et des propriétés du régolithe » Exploration robotique distribuée autonome coopérative (CADRE) : robots mobiles autonomes programmés pour travailler ensemble dans l’exploration de la surface lunaire, la collecte de données et la cartographie 3D de différentes zones de la Lune

robots mobiles autonomes programmés pour travailler ensemble dans l’exploration de la surface lunaire, la collecte de données et la cartographie 3D de différentes zones de la Lune Rétroréflecteur MoonLIGHT : un réflecteur laser qui renvoie les faisceaux envoyés de la Terre vers la Lune vers notre planète, ce qui permet aux stations au sol de la Terre d’effectuer une analyse précise de la distance, d’étudier la dynamique gravitationnelle entre la Terre et la Lune et de recueillir des détails sur l’intérieur du satellite

un réflecteur laser qui renvoie les faisceaux envoyés de la Terre vers la Lune vers notre planète, ce qui permet aux stations au sol de la Terre d’effectuer une analyse précise de la distance, d’étudier la dynamique gravitationnelle entre la Terre et la Lune et de recueillir des détails sur l’intérieur du satellite Moniteur de l’environnement spatial lunaire (LUSEM) : un système qui utilise une paire d’obturateurs pour détecter les particules de haute énergie sur la surface lunaire, surveillant les variations de divers types lorsque la Lune est proche ou loin de la « queue magnétique » de la Terre – la piste laissée par le champ magnétique de notre planète et qui peut servir comme diffuseur de rayonnement

L’agence américaine précise qu’au total, le volume de fret transporté par la compagnie texane ne doit pas dépasser 92 kilogrammes (kg).

« Alors que la NASA poursuit son plan de livraisons commerciales multiples vers la Lune, de futures cargaisons pourraient être livrées, qui pourraient inclure des rovers, des sources d’énergie et des expériences scientifiques, y compris des démonstrations technologiques qui pourraient être intégrées au programme Artemis », indique le communiqué.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !