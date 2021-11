Le Courant de Magellan est plus proche de la Voie Lactée : qu’est-ce que cela signifie ?

Plusieurs galaxies naines entourent la Voie lactée, formant notre voisinage cosmique. Le plus grand d’entre eux est le système composé des Petits et Grands Nuages ​​de Magellan, visibles depuis l’hémisphère sud dans le ciel nocturne.

Au cours de leur danse autour de la Voie lactée pendant des milliards d’années, la gravité des Nuages ​​de Magellan a arraché à chacun d’eux un énorme arc de gaz – connu sous le nom de Courant de Magellan. Ce flux aide à raconter l’histoire de la naissance de la Voie lactée et de ses galaxies les plus proches et de leur avenir.

Une vue du gaz dans le système Magellan tel qu’il apparaîtrait dans le ciel nocturne. Cette image, tirée directement des simulations, a été légèrement modifiée pour des raisons esthétiques. Crédit : Colin Legg / Scott Lucchini

Les modèles astronomiques récemment développés par des scientifiques de l’Université du Wisconsin-Madison (UWM) et du Space Telescope Science Institute – le centre d’opérations scientifiques du télescope spatial Hubble – recréent la naissance du courant de Magellan au cours des 3,5 milliards d’années écoulées.

En utilisant les données les plus récentes sur la structure du gaz, les chercheurs ont découvert que le courant pourrait être beaucoup plus proche de la Voie lactée et jusqu’à cinq fois plus proche de la Terre qu’on ne le pensait auparavant.

Publiés dans le numéro du 8 novembre de The Astrophysical Journal Letters, les résultats suggèrent que le courant pourrait entrer en collision avec la Voie lactée beaucoup plus tôt que prévu, contribuant ainsi à alimenter la formation de nouvelles étoiles dans notre galaxie.

« L’origine du courant de Magellan a été un grand mystère au cours des 50 dernières années. Nous proposons une nouvelle solution avec nos modèles », a déclaré Scott Lucchini, étudiant de premier cycle en physique à l’UWM et auteur principal de l’article. « Ce qui était surprenant, c’est que les modèles rapprochaient tellement le flux de nous. »

Selon le site Web de Phys, les nouveaux modèles fournissent également une prédiction précise de l’endroit où trouver les étoiles de flux, qui auraient été arrachées à leurs galaxies mères avec le reste du gaz du flux. Les futures observations télescopiques peuvent localiser les étoiles et confirmer que la nouvelle reconstruction de l’origine du courant est correcte.

« Le paradigme du flux est en train de changer », déclare Lucchini. « Certains pensaient que les étoiles étaient trop faibles pour être vues parce qu’elles étaient trop éloignées. Mais maintenant, nous voyons que le flux se situe essentiellement à l’extérieur du disque de la Voie lactée.

Elena D’Onghia, professeur d’astronomie à l’UWM et superviseur du projet, est enthousiasmée par la découverte. « Avec les installations actuelles, nous devrions pouvoir trouver les étoiles. C’est excitant. »

En 2020, l’équipe de recherche a prédit que le courant de Magellan serait entouré d’une grande couronne de gaz chaud. Ils ont donc câblé cette nouvelle couronne dans leurs simulations, tout en expliquant un nouveau modèle de galaxies naines qui suggère qu’elles ont une histoire relativement courte d’orbite l’une autour de l’autre – à peine 3 milliards d’années ou plus. « L’ajout de la couronne au problème a changé l’histoire orbitale des nuages », explique Lucchini.

Dans cette récréation, le Petit Nuage de Magellan a orbité autour du Grand Nuage de Magellan dans la direction opposée à ce que l’on pensait auparavant. Alors que les galaxies naines en orbite extrayaient du gaz les unes des autres, elles ont produit le courant de Magellan.

Ainsi, l’orbite dans la direction opposée a poussé et tiré le flux de sorte qu’il se cambrait vers la Terre plutôt que de s’étendre plus loin dans l’espace intergalactique. La position la plus proche du ruisseau est probablement à seulement 20 kiloparsecs – soit environ 65 000 années-lumière – de notre planète. Les nuages ​​eux-mêmes sont entre 55 et 60 kiloparsecs de nous.

« La distance révisée change notre compréhension du flux. Cela signifie que nos estimations de nombreuses propriétés du courant, telles que la masse et la densité, devront être révisées », a déclaré Andrew Fox du Space Telescope Science Institute.

Si le flux est aussi proche, il ne représentera probablement qu’un cinquième de la masse que l’on pensait auparavant. Leur approche la plus proche signifie également que le gaz commencera à fusionner avec la Voie lactée dans environ 50 millions d’années, fournissant le nouveau matériau nécessaire pour commencer la naissance de nouvelles étoiles dans la galaxie.

