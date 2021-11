Le supersaurus « Goliath » pourrait être le plus long dinosaure de l’histoire

Selon Live Science, le premier spécimen du Supersaurus a été découvert en 1972, dans ce qui était essentiellement une « salade d’os », selon les mots de Brian Curtice, paléontologue au Musée d’histoire naturelle de l’Arizona qui dirige actuellement la recherche. « Par conséquent, il n’était pas immédiatement clair quels os appartenaient à la bête. »

Cet os a été excavé à la carrière Dry Mesa dans le Colorado par Jim Jensen, un travailleur sur le terrain des dinosaures, qui a collecté et préparé des fossiles pour l’Université Brigham Young dans l’Utah.

Jensen a découvert un scapulocoracoïde de 2,4 m de long – deux os fusionnés qui constituent la ceinture scapulaire chez les dinosaures adultes et autres reptiles. La carrière contenait également des ossements supplémentaires qui, selon Jensen, appartenaient à deux autres dinosaures sauropodes, qu’il baptisa des années plus tard Ultrasaurus et Distylosaurus.

En 1985, Jensen a publié une étude dans le journal Great Basin Naturalist annonçant la découverte de trois nouveaux dinosaures sauropodes de la carrière. Cependant, il n’était pas un paléontologue expérimenté et a fait quelques erreurs dans son analyse.

Au fil des ans, les paléontologues se sont demandé si l’Ultrasaurus et le Distylosaurus étaient des genres valides ou si, comme le croit Curtice, leurs os avaient été mal identifiés et appartenaient tous à un seul Supersaurus, baptisé par Curtice le Goliath.

Sur la base de cette prémisse, Curtice a mené ses recherches. Reclasser trois dinosaures en un seul fournit un spécimen plus complet de Supersaurus pour les scientifiques à étudier, ce qui est utile pour estimer leurs caractéristiques, en particulier leur taille réelle.

Brian Curtice, paléontologue principal de l’étude en cours, cherche plus de preuves fossiles. Image: Avec l’aimable autorisation de Fossil Crates to Live Science

Selon Curtice, l’un des scapulocoracoïdes trouvés dans la carrière mesure environ 25 centimètres de plus que l’autre, ce qui a conduit de nombreux scientifiques, comme Jensen, à croire qu’il appartenait à un autre genre de dinosaure.

Cependant, lorsque Curtice l’a inspecté, il a constaté que l’os le plus long était déformé à cause de fissures. « Si vous mettez toutes les fissures ensemble, les scapulocoracoïdes sont fondamentalement de la même taille », a-t-il déclaré.

Goliath est peut-être le plus long, mais ce n’est pas le dinosaure le plus lourd.

De plus, aucun autre os de sauropode excessivement gros n’a été trouvé à proximité. Au lieu de cela, tous les gros os d’apparence diplodochoïde ont été trouvés dans une poche de carrière, et il n’y avait pas d’os en double (ce qui signifie qu’il n’y a qu’un scapulocoracoïde gauche et un scapulocoracoïde droit, par exemple). « Et tous les énormes os de dinosaures ont à peu près la même taille, ils appartiennent donc probablement tous à un seul individu: le Supersaurus », a déclaré Curtice.

Au fil des ans, Curtice s’est penché sur l’analyse de plusieurs autres os non étudiés collectés dans la carrière et a identifié cinq nouvelles vertèbres dans le cou, une nouvelle vertèbre dans le dos, deux nouvelles vertèbres dans la queue et une dans le pubis gauche.

Ces os nouvellement identifiés ont aidé Curtice à obtenir une estimation plus précise des mesures du Supersaurus Goliath, notamment que son cou mesurait plus de 15 m et sa queue mesurait plus de 18 m de long.

« La taille et la forme des os nouvellement identifiés soutiennent l’idée que tous les os colossaux trouvés à Dry Mesa appartiennent au Supersaurus, plutôt qu’à trois grands dinosaures différents », a déclaré Curtice.

« Il est important de noter que Supersaurus est peut-être le plus long dinosaure jamais enregistré, mais ce n’est pas le plus lourd », a révélé Curtice. « Cet honneur revient probablement au Titanosaurus Argentinosaurus, qui pesait plus de 90 tonnes et pesait presque deux fois plus que le Supersaurus. »

Comme la recherche n’a pas encore été publiée dans une revue à comité de lecture, Supersaurus ne peut pas encore « recevoir la médaille d’or ». L’étude a été présentée en ligne lors de la conférence annuelle de la Society of Vertebrate Paleontology au début du mois.

