DART : découvrez la mission qui détournera un astéroïde pour défendre notre planète

Cette semaine, l’agence spatiale américaine (NASA) lancera l’une de ses missions les plus importantes et les plus ambitieuses à ce jour. Surnommé Dart (test de redirection double astéroïde), il enverra un petit vaisseau spatial s’écraser sur Dimorphe, « lune » de l’astéroïde Didymos, pour tenter de modifier votre itinéraire.

Le test évaluera la faisabilité d’une solution à une question que beaucoup – astronomes ou non – se sont déjà posées à un moment donné : si un astéroïde se présente à nous, pouvons-nous le faire exploser ? Sinon, peut-on le détourner ?

Si des flashbacks du film jouent dans votre tête Armageddon, avec Bruce Willis, tout d’abord, désolé d’avoir mis « cette » chanson d’Aerosmith dans votre esprit. Deuxièmement, allons-y doucement : la prémisse du film est de faire exploser un astéroïde qui menace la vie sur Terre. Dans la vraie vie, les agences spatiales mondiales ont même envisagé cette possibilité, mais maintenant elles conviennent toutes que la détourner vers une orbite plus sûre serait la meilleure solution.

Donnant un sens scientifique à l’expression « un coup de poing au menton le fera », la NASA veut envoyer un vaisseau spatial frapper un astéroïde dans l’espace de toutes ses forces (Image : NASA/Publishing)

C’est parce que, si nous faisons exploser un astéroïde, nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. Au lieu d’un gros rocher, nous pouvons nous retrouver avec des centaines de rochers plus petits, mais suffisamment gros pour détruire des villes. Et au lieu d’un seul impact, disons, au milieu de l’océan Pacifique, qui menacerait la plupart des régions côtières, nous pourrions nous retrouver face à la possibilité d’impacts multiples dans plusieurs villes d’un hémisphère, par exemple.

connaître la cible

La cible DART est un système binaire composé de deux astéroïdes : le plus gros, Didymos, mesure environ 780 mètres de long, tandis que sa « Lune », Dimorphe, est de 160 mètres. La mission DART ciblera cette roche plus petite, en espérant que l’impact direct contre elle sera suffisant pour que les satellites d’observation de la Terre analysent les changements possibles de sa trajectoire.

« Cela nous montrera la faisabilité d’une technique appelée » impacteur cinétique « pour déplacer l’orbite d’un astéroïde et déterminer si cela pourrait être une option utilisable, au moins sur les plus petits astéroïdes, qui sont parmi les plus susceptibles d’être à risque d’impact [com a Terra]», a déclaré Lindley Johnson, officier de défense planétaire de la NASA, plus tôt cette année pour Espace.com.

Ce que Johnson dit est vrai : lorsque nous pensons à « l’impact d’un astéroïde », la culture pop nous a conditionnés à penser à l’événement cataclysmique d’un rocher spatial de plusieurs kilomètres de diamètre, à partir duquel un seul choc anéantirait l’humanité.

Non pas que ce soit impossible : le bolide qui a créé le cratère de Chicxulub et causé l’extinction des dinosaures lorsqu’il s’est écrasé sur ce qui est aujourd’hui la péninsule mexicaine du Yucatan, à pas plus de 10 kilomètres, et regardez ce qu’il a fait. Mais aujourd’hui, des objets beaucoup plus petits que cela sont déjà sur notre radar et les stratégies d’anticipation peuvent être exécutées rapidement.

Les plus petits astéroïdes, cependant, peuvent être un problème : toute notre technologie ne peut pas les repérer de loin, et voir un problème uniquement lorsqu’il s’en rapproche… eh bien, cela ne nous donne pas une fenêtre de temps favorable pour réagir.

Il n’y a aucun risque de collision de Didymos et de son compagnon contre la Terre, mais s’il y en avait, il ne détruirait pas l’humanité. Pourtant, il serait capable de gros dégâts : les estimations disent qu’un astéroïde de 150 mètres de long, de la taille de Dimorphos, pourrait détruire un État américain en cas d’impact direct non atténué.

Autrement dit : si nous commettons une erreur, rien ne change avec l’astéroïde, qui ne nous frappera pas. Si nous faisons les choses correctement, ce sera encore plus loin de nous, avec le compromis que nous aurons une défense éprouvée contre les impacts futurs.

technologies de test

DART sert également de plate-forme de test pour les nouvelles technologies, dont deux pourraient avoir un impact significatif sur les futures missions d’exploration. Il s’agit d’un propulseur ionique à base de Xénon et d’un nouveau type de panneau solaire plus souple (ROSA, Roll-Out Solar Array).

Un propulseur ionique ionise un gaz neutre en extrayant des électrons de ses atomes, créant un « nuage » d’ions positifs, qui sont accélérés par un champ électrique et éjectés dans l’espace. Par la loi d’action et de réaction, cela génère une impulsion de même intensité et de sens opposé dans l’engin spatial.

Cette poussée est initialement imperceptible, mais comme il n’y a pas de friction dans l’espace, l’accélération s’accumule au fur et à mesure que des millions d’ions sont éjectés, ce qui permet d’accélérer un vaisseau spatial à des vitesses importantes en utilisant une fraction du carburant qui serait nécessaire dans un propulseur chimique traditionnel. . C’est le dicton « de grain en grain, le poulet remplit le jabot » appliqué à l’espace.

Les panneaux solaires sont similaires à l’iROSA récemment installé sur la Station spatiale internationale au cours de plusieurs sorties dans l’espace. Mais entrecoupées de cellules traditionnelles, de nouvelles cellules solaires, développées par le Laboratoire de physique appliquée (APL) de l’Université John Hopkins, produisent trois fois plus d’énergie que les panneaux traditionnels.

DART voyagera pendant un an avant l’impact

La mission DART sera lancée à 3h21 ce mercredi (24), heure de Brasilia, au départ de la base Vandenberg de l’US Space Force, en Californie, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9. Après avoir atteint l’espace, le long voyage vers la cible commence : l’impact est estimé entre le 26 septembre et le 1er octobre 2022, lorsque les astéroïdes seront à une distance de 11 millions de km de la Terre.

Si tout se passe comme prévu, DART devrait entrer en collision avec Dimorphos à une vitesse de 24 000 km/h. La sonde sera détruite à l’impact, mais en raison de sa petite taille (un « cube » d’environ 130 cm de côté, sans compter les antennes et les panneaux solaires) et son poids (550 kg à l’impact) pour l’astéroïde la collision ressemblera davantage à un « claquement » que comme un coup de pied de Roberto Carlos. Pourtant, la moindre poussée suffit pour, au fil du temps, influencer de manière significative la trajectoire de l’astéroïde.

DART ne voyagera pas seul : un deuxième engin spatial, exploité par l’agence spatiale italienne (ISA), baptisé « CubeSAT italien léger pour l’imagerie des astéroïdes», ou « LICIACube », pour les intimes, sera à proximité immédiate, afin d’enregistrer des images du résultat de l’impact.

Nous ne sommes pas encore en danger

Les agences spatiales surveillent activement ce que l’on appelle les PHA (Potentially Hazardous Asteroids). Par définition de l’Union astronomique internationale (UAI), tous les objets situés à une distance allant jusqu’à 1,3 unité astronomique (une unité astronomique, ou UA équivaut à environ 150 millions de kilomètres) dont l’orbite la croise celle de la Terre à une distance inférieure à 7,5 millions de km (0,05 UA) et qui ont le potentiel de causer des dommages régionaux importants en cas d’impact, qui se produit avec des astéroïdes de plus de 140 mètres.

Mais nous pouvons être rassurés. Au moins parmi les astéroïdes connus, aucun ne risque de collision avec notre planète au cours des 100 prochaines années.

