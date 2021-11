SpaceX termine l’assemblage du réservoir de carburant super lourd

Les deux réservoirs de carburant de la fusée Super Heavy de SpaceX ont été empilés et, depuis vendredi dernier (19), subissent le processus de soudage qui les attachera à la propulsion du vaisseau spatial orbital Starship.

Le Super Heavy utilisera deux réservoirs contenant chacun des substances spécifiques : le premier est un réservoir de méthane (LCH4), qui sera positionné sur un second réservoir, celui-ci contenant de l’oxygène liquide (LOx). Avec la fusée elle-même, la structure finie mesurera 69 mètres (m) de haut – ceci, sans compter le vaisseau spatial lui-même, car avec le vaisseau spatial attaché, l’ensemble devrait atteindre environ 120 m, devenant le plus grand système de lancement orbital jamais créé .

Dans le même temps, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a partagé sur son profil Twitter une image de l’autre prototype Super Heavy (le modèle avec les réservoirs à souder est le B5, mais la société travaille également sur le B4 depuis des mois). Sur ce deuxième propulseur, le développement a été un peu plus lent, les techniciens n’ayant installé que récemment les capots de base sur le « rail » (la zone de la fusée contenant le câblage, la plomberie et les composants avioniques).

Ces capots recevront ensuite une protection thermique supplémentaire, accoupleront les moteurs Raptor, puis installeront également une protection thermique sur ces moteurs. Tout cela pour tenter d’assurer le succès d’un processus d’atterrissage différencié : contrairement aux fusées Falcon 9, le Super Heavy n’utilisera pas – ou utilisera peu – de plus petits tirs pour réduire la vitesse de chute lors de la récupération. L’idée est qu’en évitant de tirer les moteurs pendant la descente, l’entreprise économisera quelques tonnes de carburant pendant la montée, permettant au Starship d’être emmené plus loin avant de se séparer de la fusée.

Dans le cas du Super Heavy B5, ce processus a été initié dès les premiers assemblages, rendant théoriquement plus long à ce propulseur à quitter le hangar principal et à se verticaliser. Cependant, le B4, qui a commencé sa construction principale il y a 18 semaines et n’est pas encore terminé, il est donc probable que le B5 sera prêt pour ses tests d’efficacité et de performances avant son prédécesseur.

Comme d’habitude, SpaceX ne s’est pas engagé sur des dates. La société a récemment confirmé que le premier lancement orbital de Starship – qui repose sur le Super Heavy et ses réservoirs de carburant pour la propulsion – est prévu pour janvier 2022. année.

