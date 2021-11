Un Australien a trouvé une météorite rare, pensant que c’était de l’or

En 2015, l’Australien David Hole, qui a pour habitude de se promener dans la région de Goldfields en Australie avec un détecteur de métaux, a trouvé un type rare de météorite, sans nécessairement se rendre compte de la nature de la roche. Pensant qu’il y avait de l’or à l’intérieur, il a tout essayé pour ouvrir le matériel, sans succès.

Voyant la résistance de la météorite vaincre tous ses outils de chasse à l’or (même de l’acide a été versé, inchangé), Hole a abandonné et a emmené la roche au musée de Melbourne, où sa nature lui a été révélée par le géologue Dermot Henry, qui travaille à l’institution.

La météorite de Maryborough, qui, selon un collectionneur, contenait de l’or, pèse environ 17 kg et a environ 4,6 milliards d’années (Image : Melbourne Museum/Courtoisie)

« [A rocha] il avait cet aspect sculpté, à moitié dessiné », a déclaré Henry. « Cela se produit lorsqu’ils traversent l’atmosphère : les roches commencent à fondre à l’extérieur, et l’atmosphère les sculpte. »

Selon le spécialiste, il travaille au musée depuis près de 40 ans et il reçoit toujours des pierres que les gens pensent être des météorites pour analyse. En près de quatre décennies, cela n’a été vrai qu’à deux occasions : la météorite qui, selon David Hole, contenait de l’or était l’une d’entre elles.

Avec un autre géologue, Bill Birch, Dermot Henry a récemment publié un papier avec ses résultats d’études de météorites : c’est une roche d’environ 4,6 milliards d’années, avec un poids de 17 kilogrammes (kg) et une forte concentration de fer dans sa composition – ce qui en fait une « chondrite commune de la cinquième catégorie » (ou « H5 Chondrite ordinaire»). En termes moins techniques, il s’agit d’un type de météorite relativement courant.

« Les météorites sont la forme la moins chère d’exploration spatiale », a déclaré Henry. « Ils nous ramènent dans le temps, apportant des indices sur l’âge, la formation et la chimie de notre système solaire, y compris la Terre. Certains apportent même une sorte de « fenêtre » ouverte sur l’intérieur de notre planète. Dans certaines météorites, il y a encore la présence de poussière d’étoile, avec des particules plus anciennes que notre système solaire, qui nous montre comment les étoiles se forment et évoluent pour créer les éléments de notre tableau périodique.

ô papier Je ne peux pas le dire catégoriquement, mais Henry pense que cette météorite, en particulier, doit provenir de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La région est connue dans les études spatiales comme une zone qui concentre beaucoup de matière appartenant au début du système solaire – lorsque la Terre était encore une grande quantité de chondrites. Finalement, la gravité les a réunis, formant notre maison, mais certaines de ces roches se sont échappées et se sont retrouvées dans la ceinture.

« [As rochas no cinturão] ils sont toujours déplacés lorsqu’ils entrent en collision – celui-ci a probablement fini par être projeté contre la Terre », a déclaré Henry à la télévision locale, qui a également déclaré que leur chute a dû se produire il y a entre 100 et 1000 ans, ce qui correspond à une période où plusieurs « observations d’objets » ont eu lieu en Australie, principalement entre 1889 et 1951.

La confusion de la météorite avec l’or est également facile à expliquer : le district de Maryborough, où la roche a été trouvée, est situé à Goldfields, une région où, dans le passé, a eu lieu le pic de la ruée vers l’or australienne. Il n’est pas rare que des chasseurs de métaux comme David Hole y soient monnaie courante, toujours avec des détecteurs de métaux à portée de main à la recherche d’une pépite d’or à vendre.

Henry soutient que l’homme a eu de la chance, étant donné que « des milliers de pépites ont déjà été trouvées, mais seulement 17 météorites ont été identifiées dans l’État de Victoria », où se trouve Maryborough.

Malheureusement pour Hole, la législation est assez claire en ce qui concerne la propriété des météorites : contrairement aux États-Unis, où les roches spatiales trouvées sur des terres publiques appartiennent à la personne qui les a trouvées, en Australie, les artefacts spatiaux sont considérés comme des « propriétés de la couronne ». Bien qu’il n’ait jamais fait partie du Royaume-Uni, le pays reconnaît la reine Elizabeth II comme un « monarque constitutionnel » (bien qu’elle soit gouvernée par le Premier ministre – siège désormais occupé par Scott Morrison).

En raison de ces dispositions légales, la « météorite qui n’a pas d’or » devient propriété publique. Il reste à voir, cependant, si David Hole aura une quelconque compensation pour sa trouvaille.

Curiosité parallèle : au Brésil, le projet de loi 4471/20 établit qu’une météorite trouvée au Brésil appartient à la propriété qu’elle a heurtée – ou à quiconque la trouve dans le cas des terres publiques. Cependant, le gouvernement fédéral aura le pouvoir de demander la roche spatiale pour des études. La PL a été signée par le député fédéral Alex Santana (PDT-BA), après que le cas d’une météorite de 40 kg a frappé une maison à Santa Filomena, Pernambuco, et aucune autorité n’a su comment procéder pour sauver la pierre ou rembourser le propriétaire. Aujourd’hui, le PL attend l’avis du ministère des Mines et de l’Énergie.

