Des scientifiques présentent une proposition pour créer un champ magnétique sur Mars

Coloniser Mars est un rêve de l’humanité qui présente plusieurs défis. De toute évidence, l’absence d’oxygène dans l’atmosphère et d’eau liquide à la surface, en plus de la température glaciale, sont parmi les principales. Mais il y en a un autre auquel la plupart des gens ne font pas attention, et c’est tout aussi important : Mars n’a pas de champ magnétique autour d’elle.

Le champ magnétique terrestre, généré par une « dynamo » produite par le mouvement du fer en fusion dans son noyau, est ce qui nous protège des rayons cosmiques mortels. Ce sont des protons et autres noyaux atomiques éjectés par les étoiles et les trous noirs, voyageant à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, ce qui peut gravement endommager notre ADN, entraînant des mutations et des cancers.

Sans cette protection, les colons exposés à la surface de Mars seraient gravement menacés. Mais une nouvelle étude menée par plusieurs scientifiques, dont James Lauer Green, scientifique en chef de la NASA, propose de créer un champ magnétique artificiel autour de la planète pour contourner le problème.

Les astronautes et les colons à la surface de Mars seraient exposés aux rayons cosmiques, qui peuvent causer des dommages à l’ADN et le cancer. Image : e71lena/

Il convient de mentionner que l’étude est un « exercice de réflexion » et non un plan d’action qui sera mis en pratique dans un avenir proche.

Selon les auteurs : « Dans cet article, nous explorons pour la première fois de manière approfondie les défis pratiques et techniques qui affectent la faisabilité de la création d’un champ magnétique artificiel capable d’englober Mars. Cela inclut les problèmes de conception, l’emplacement du générateur de champ magnétique et les stratégies de construction possibles. La logique ici n’est pas de justifier la nécessité d’une magnétosphère planétaire, mais de chiffrer les aspects pratiques pour pouvoir peser le pour et le contre des différentes approches d’ingénierie ».

Pour créer un champ magnétique puissant, il faut un flux intense de particules chargées électriquement à l’intérieur ou autour de la planète. Le noyau de Mars étant plus petit et plus froid que celui de la Terre, il n’est pas possible de générer ce champ en interne. Par conséquent, une solution « extérieure » ​​serait idéale.

La solution avec les exigences énergétiques, la complexité d’assemblage et la masse les plus faibles consiste à créer un anneau artificiel de particules chargées (de forme similaire à une « ceinture de rayonnement ») autour de la planète.

Cela pourrait être fait en éjectant de la matière de l’une des lunes de Mars, créant un anneau de plasma similaire à celui qui entoure Io et Jupiter. Les ondes électromagnétiques seraient utilisées pour transporter un courant à travers l’anneau, ce qui se traduirait par un champ magnétique général.

Cela ressemble à de la science-fiction, mais aller sur la lune ou photographier la surface de Mars l’était aussi. « Avec une nouvelle ère d’exploration spatiale en cours, il est temps de commencer à réfléchir à ces nouveaux concepts audacieux et de commencer à combler les lacunes en matière de connaissances stratégiques », déclarent les auteurs.

Et il ne faut pas oublier que nous n’avons pas besoin de commencer par appliquer le concept à une planète entière. Nous pouvons plutôt essayer quelque chose de plus simple : « De plus, les principes explorés ici sont également applicables à des objets à plus petite échelle, tels que des vaisseaux spatiaux habités, des stations spatiales ou des bases lunaires, qui gagneraient à créer des mini-magnétosphères protectrices », disent-ils.

