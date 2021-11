La Lune disposera d’un réseau électrique basé sur le nucléaire : premier réacteur d’ici 10 ans, annonce la NASA

Le premier réseau électrique sur la Lune sera basé sur des réacteurs nucléaires à fission. La NASA vise à envoyer le premier appareil d’ici une décennie.

La NASA vise à construire un réseau électrique sur la Lune basé sur des réacteurs à fission nucléaire. Le premier de ces appareils devrait être lancé sur le satellite terrestre d’ici une décennie. L’objectif est de fournir de l’énergie aux premières colonies humaines, qui naîtront au cœur du programme Artemis. La NASA, en étroite collaboration avec le Département américain de l’énergie (DOE), a invité des sociétés spécialisées américaines à proposer des prototypes de réacteurs à fission nucléaire compacts capables de fonctionner sur la surface lunaire ; les projets sélectionnés, qui seront soumis d’ici février 2022, bénéficieront d’un soutien de 12 mois – y compris un soutien financier – jusqu’à ce que le résultat final soit atteint. Comme indiqué, le premier devrait atteindre le régolithe lunaire d’ici une dizaine d’années.

Plus de 50 ans après l’atterrissage pionnier d’Apollo 11, la mission Artemis ne vise pas seulement à ramener l’homme sur la Lune ; cette fois le but est d’y rester. Le satellite Terre représente en effet le tremplin idéal pour atteindre Mars, l’objectif le plus ambitieux et le plus fascinant de la course spatiale renouvelée. Mais pour rester sur ces mondes lointains et inhospitaliers il y a naturellement un besoin d’électricité, un véritable réseau « sûr, efficace et fiable » basé sur un système d’alimentation à fission de surface, indique la NASA. « L’énergie de fission de surface, ainsi que les cellules solaires, les batteries et les piles à combustible, peuvent fournir l’énergie nécessaire pour faire fonctionner des rovers, mener des expériences et utiliser les ressources de la Lune pour produire de l’eau, du propulseur et d’autres fournitures de soutien. vital », a précisé la NASA dans un communiqué de presse. « L’abondance d’énergie sera la clé de l’exploration spatiale future », a déclaré le Dr Jim Reuter, administrateur de la Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de la NASA, le bailleur de fonds du projet visant à amener les premiers réacteurs nucléaires sur la Lune. « Je m’attends à ce que les systèmes d’alimentation de surface à fission profitent grandement à nos plans d’infrastructure énergétique sur la Lune et sur Mars et qu’ils puissent même stimuler l’innovation pour des utilisations ici sur Terre », a ajouté l’expert.

Mais pourquoi un système de fission nucléaire en particulier ? La NASA l’explique. Tout d’abord, il est considéré comme fiable, étant donné que de tels réacteurs peuvent fonctionner en continu « 24 heures sur 24 » à l’intérieur de cratères non atteints par la lumière et même pendant les très longues nuits lunaires, qui durent des semaines. La durée du jour lunaire est en effet égale à 29 jours et demi terrestres, dont moitié de lumière et moitié nocturne. Dans ces conditions, il devient difficile de générer de l’énergie à partir du soleil, souligne la NASA. Un autre avantage est qu’il s’agit de systèmes puissants, légers et compacts. Les prototypes demandés par la NASA devraient fournir 40 kilowatts de puissance « assez pour alimenter en continu 30 familles pendant dix ans ». Les premières colonies lunaires seront probablement composées de quelques dizaines de personnes, tous des scientifiques engagés non seulement à améliorer la vie sur la Lune, mais aussi à concevoir des systèmes pour le futur atterrissage sur Mars, qui selon les estimations devrait avoir lieu vers 2035 (également si Elon Musk a indiqué un calendrier beaucoup plus ambitieux). Même pour les premiers hommes à arriver sur la planète rouge, il sera essentiel d’avoir un système énergétique efficace et petit, donc ceux avec la fission nucléaire sont considérés comme parfaits à cet effet.

La mission Artemis a récemment subi un report en raison d’un procès entre Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d’Elon Musk, ainsi que de l’impact de la pandémie de COVID-19 et du retard dans la préparation des xEMU, les nouvelles combinaisons spatiales que les astronautes porteront. Le retour de l’homme sur la lune, qui coïncidera également avec l’atterrissage de la première femme et du premier Noir sur le régolithe lunaire, a donc été repoussé « au moins à 2025 » après la date initiale de 2024. Malgré le retard , la route a été tracée et bientôt la Lune aura aussi son réseau électrique.