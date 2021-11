Les spécialistes du marketing essaient de placer des publicités dans les rêves

Les experts du sommeil mettent en garde contre une nouvelle tactique marketing : injecter des publicités dans vos rêves. Un trio de chercheurs de Harvard, du MIT et de l’Université de Montréal a publié un essai sur le piratage des rêves sur Aeon, avertissant que, selon un sondage, 77% des spécialistes du marketing prévoient d’utiliser la sur la technologie des rêves au cours des trois prochaines années.

« Plusieurs études de marketing testent ouvertement de nouvelles façons de modifier et de stimuler le comportement d’achat de sommeil et le piratage de rêves. L’utilisation commerciale à but lucratif de l’incubation de rêves – la présentation de stimuli avant ou pendant le sommeil pour affecter le contenu des rêves », a écrit l’équipe

Deux des auteurs ont déjà travaillé sur un appareil du MIT conçu pour communiquer avec des sujets endormis et même « pirater » leurs rêves. La situation était une campagne publicitaire de Molson Coors avant le Super Bowl 2021, qui promettait de la bière gratuite en échange de la participation à une étude « d’incubation de rêve » impliquant une vidéo de canettes de bière dansantes et de poisson parlant et de la pop star Zayn Malik

Cela a été appelé par Coors « incubation de rêves ciblée », un terme inventé par deux des trois dans un article de 2020, ce qui signifie que les annonceurs surveillent en fait les travaux universitaires sur le piratage des rêves.

Tous les trois ont écrit une lettre ouverte dans laquelle ils critiquaient les annonceurs essayant de pirater des rêves et quarante autres scientifiques ont signé le document. Les auteurs ont également fait valoir que la Federal Trade Commission, qui réglemente la aux États-Unis, devrait mettre à jour les règles contre les messages subliminaux dans la pour interdire le piratage des rêves.

Selon les scientifiques, bien que l’incubation de rêves ait des utilisations pratiques, ce n’est qu’une question de temps avant que les entreprises qui fabriquent des montres, des appareils portables, des applications et d’autres technologies de surveillance du sommeil commencent à vendre ces données à but lucratif ou à les utiliser des outils pour pirater les rêves.

En outre, ils ont fait référence à une étude qui a révélé que le mélange d’odeurs désagréables avec de la fumée de cigarette pendant que les fumeurs dormaient quotidiennement réduisait leur habitude de fumer le lendemain, par exemple.

« La de rêve de Coors n’était pas seulement une campagne marketing trompeuse, c’était un signe que ce qui était autrefois de la science-fiction peut rapidement devenir notre réalité », ont averti les chercheurs.

Source : Futurisme

