Un nouveau satellite lancé par la Chine entre en orbite avec succès

Ce samedi (20), la Chine a lancé le satellite Gaofen-11 03 depuis le centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province du Shanxi, avec une fusée Longue Marche 4B. Selon l’agence de presse officielle Xinhua, l’équipement est entré avec succès dans son orbite prévue.

Une fusée Longue Marche-4B transportant le satellite Gaofen-11 03 décolle du centre de lancement de satellites de Taiyuan en Chine. Image : Zheng Bin / Xinhua

Développé par China Aerospace Science and Technology Corporation, le satellite sera principalement utilisé pour l’arpentage, la planification urbaine, la confirmation des droits fonciers, la conception du réseau routier, l’estimation des récoltes et la prévention et l’atténuation des catastrophes.

Le lancement a eu lieu à 9h51, heure locale (22h51 la veille, heure de Brasilia), marquant la 397e mission des fusées de la série Longue Marche.

Plus tôt ce mois-ci, le pays a lancé le premier satellite au monde doté de la technologie 6G. Exploité par l’Université chinoise des sciences et technologies électroniques (UESTC) à Chengdu, dans la province du Sichuan, il est principalement destiné à la télédétection des sols, en se concentrant sur des domaines tels que la construction urbaine, l’agriculture et la surveillance des forêts.

Il a également été lancé lors d’une mission Longue Marche à bord d’une fusée modèle 6 de la ligne, ainsi que de 10 satellites de surveillance au sol NuSat, exploités par la société argentine Satellogic.

Des entreprises chinoises telles que Huawei et MediaTek travaillent déjà au développement de la technologie nécessaire aux réseaux 6G. Samsung s’attend à ce qu’il commence à offrir commercialement en 2028 et atteigne les consommateurs à grande échelle en 2030, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 1 000 gigabits par seconde.

