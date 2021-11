La Palma enregistre le plus gros tremblement de terre depuis l’éruption du volcan Cumbre Vieja

Vendredi dernier (19), l’île de La Palma a été secouée par le plus gros tremblement de terre depuis le début de l’éruption du volcan Cumbre Vieja, exactement deux mois auparavant. La réplique a été ressentie à Tenerife, qui se trouve à plus de 251 km.

La lave du volcan Cumbre Vieja avance, détruisant des maisons sur l’île canarienne de La Palma. Le plus gros séisme depuis le début de l’activité a été ressenti vendredi dernier (19). Image: AP Photo / Emilio Morenatti

Selon l’Institut Géographique National (IGN), l’intensité du séisme, qui a commencé à 01h08 heure locale (22h08 la veille, heure de Brasilia) était de l’ordre de 5 à 5,1.

Toujours selon l’agence, le mouvement sismique s’est produit à une profondeur de 37 km au sud-ouest de Mazo.

Comme le souligne le site Web MetSul, il s’agissait d’un autre tremblement de terre dans une séquence d’événements de magnitude égale ou supérieure. Le premier tremor de magnitude 5 a été observé à 7h24 le 30 octobre, à une profondeur de 35 km. La seconde, à 15h52 le lendemain, à 45 km de profondeur. Le 11 novembre à 3h37 du matin, il y a eu un choc de la même intensité à une profondeur de 37 km. Et le plus récent d’entre eux s’est produit à 6h56 le 13 novembre, à une profondeur de 38 km.

Les dommages causés à La Palma par le volcan peuvent dépasser 1 milliard d’euros

Selon la dernière enquête réalisée par le gouvernement des îles Canaries, les dommages publics et privés causés par le volcan de La Palma ont déjà atteint 906 millions d’euros. Cela n’inclut pas les dommages aux réseaux électriques, aux biens et infrastructures de l’État, ni le coût d’intervention de l’administration centrale, qui conduiraient à des dommages de plus d’un milliard d’euros.

Plus de 1 600 maisons et bâtiments ont déjà été détruits par la lave, selon le système Copernicus de l’Union européenne (UE). Jusqu’à présent, un seul décès lié au volcan a été signalé.

Il s’agit de la première éruption à La Palma depuis octobre 1971, lorsque le volcan Teneguia a craché sa lave pendant trois semaines. Cumbre Vieja, le volcan le plus actif des îles Canaries, est également entré en éruption en 1971, puis en 1949, 1712, 1677, 1646 et 1585.

Les estimations montrent que l’éruption actuelle pourrait durer 80 jours.

