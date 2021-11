Il y a 345 ans, la vitesse de la lumière a été découverte

Le 21 novembre 1676, il y a plus précisément 345 ans, la vitesse de la lumière a été découverte presque par accident. Aucune étude n’était en cours pour comprendre comment la Lumière voyageait, mais l’astronome danois Ole Rømer l’a finalement découvert en étudiant une lune de Jupiter appelée Io. Avant cette information, les scientifiques pensaient que la lumière voyageait instantanément, ou à une vitesse infinie.

La Lune Io est l’une des quatre grandes lunes de Jupiter connues sous le nom de Lunes de Galilée, en l’honneur de son découvreur, Galileo Galilei. Io est la quatrième plus grande lune du système solaire, derrière les satellites naturels Ganymède de Jupiter, Titan de Saturne et Callisto, également de Jupiter.

Rømer essayait de comprendre combien de temps il faut à Io pour orbiter autour de Jupiter, espérant utiliser cette Lune comme horloge cosmique. En regardant le satellite naturel disparaître derrière la planète et réapparaître de l’autre côté, le scientifique a fini par étudier ces mouvements toutes les 42 heures pendant des années.

Image : SN VFX –

À sa grande surprise, le moment des éclipses n’était pas cohérent. Lorsque la planète Terre était la plus proche de Jupiter, les éclipses se sont produites 11 minutes plus tôt. De même, lorsque les deux planètes étaient plus éloignées l’une de l’autre – la Terre et Jupiter – les éclipses avaient 11 minutes de retard.

Rømer a découvert le modèle et a fait une prédiction précise pour l’éclipse de la Lune Io le 9 novembre 1676. Puis, le 21 novembre, il a présenté ses découvertes à l’Académie royale des sciences et a expliqué qu’une vitesse finie de la lumière devrait en être responsable. Puis la vitesse de la lumière a été découverte.

