Astra Rocket effectue son premier vol d’essai orbital réussi

Après trois tentatives, Astra a finalement réussi à effectuer un vol d’essai orbital avec succès. Ce samedi (20), le lanceur de 13 mètres de haut de la startup 0007 (LV0007) a décollé du Pacific Spaceport Complex, sur l’île de Kodiak, en Alaska, à 1 h 16 HNE (3 h 16 HAE), transportant un personnage fictif charge utile pour l’armée américaine.

Étage supérieur du LV0007 d’Astra entrant en orbite le 20 novembre 2021. Image : NASASpaceflight LLC et Astra Space Inc.

Neuf minutes plus tard, l’étage supérieur de LV0007 est entré en orbite à environ 500 km au-dessus de la Terre, ce qui a représenté une étape importante pour Astra. « Nous sommes absolument fiers du LV0007 – le numéro sept porte-bonheur », a déclaré Carolina Grossman, directrice de la gestion des produits de l’entreprise, lors d’une webémission sur le lancement. « Cela représente une étape énorme dans notre mission d’améliorer la vie sur Terre depuis l’espace. »

Fondée en 2016, Astra vise à lancer de petits satellites via des fusées économiques et en constante évolution, conçues pour être également très réactives et flexibles – l’ensemble du système de lancement de la startup peut être transporté dans quelques conteneurs standard.

Cette année, Astra a signé des contrats importants, comme en mai par exemple, lorsqu’elle a annoncé un partenariat de lancement avec l’américain Planet Labs, qui exploite la plus grande flotte de satellites d’observation de la Terre au monde.

En outre, la NASA a sélectionné Astra pour lancer sa constellation de petits satellites d’observation de la structure des précipitations et de l’intensité des tempêtes, ou TROPICS. Le programme étudiera les ouragans à l’aide de six minuscules cubes-satellites (CubeSats), qui seront lancés par la startup à trois reprises au cours du premier semestre 2022, si tout se passe comme prévu.

Trajectoire des tentatives de lancement de la fusée Astra en orbite

Lors de la première tentative d’atteindre l’orbite, en septembre 2020, la fusée Astra a rencontré un problème avec son système de guidage peu après le décollage.

Trois mois plus tard, lors de la deuxième tentative, le véhicule a réussi à atteindre l’espace. Cependant, il a manqué de carburant quelques secondes seulement avant d’atteindre la vitesse orbitale.

La troisième tentative a eu lieu le 28 août. Ce jour-là, juste après le décollage, l’un des cinq moteurs du premier étage du LV0006 d’Astra a calé, provoquant le glissement horizontal de la fusée hors de la plate-forme. Le véhicule s’est bien rétabli et a volé haut dans le ciel de l’Alaska, mais le vol s’est terminé après environ 2,5 minutes.