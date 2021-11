Les déchets plastiques peuvent persister dans la mer pendant des décennies, voire des siècles. La page Facebook RuscQuizzone montre ceux qui polluent les plages italiennes.

Dans une étude de 2015, il a été déterminé que 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent chaque année dans les mers et les océans du monde entier. Selon la recherche la plus récente « La croissance prévue des déchets plastiques dépasse les efforts pour atténuer la pollution plastique » publiée dans la prestigieuse revue Science, cependant, ce chiffre représenterait une large sous-estimation : en fait, jusqu’à 34 millions de tonnes de plastique pollueraient le grand bleu. ‘année. C’est une somme énorme qui représente un très grave problème environnemental et de santé publique. En effet, en plus de tuer les poissons, les oiseaux marins, les tortues et les cétacés, le plastique se décompose en microplastiques et entre dans la chaîne alimentaire, jusqu’à nos tables. Une étude a révélé que 100 pour cent des produits de la mer étaient contaminés par du plastique. L’un des principaux problèmes des déchets plastiques réside dans le temps très long passé dans l’eau et dans l’environnement ; un cabas classique non biodégradable peut durer jusqu’à 30 ans, tandis qu’une couche ou un biberon peut même durer plusieurs centaines d’années.

Pas étonnant qu’après les tempêtes, des fragments, des emballages et des emballages de produits en plastique – et d’autres matériaux – arrivent sur les plages qui n’ont pas été vus sur les étagères des magasins, même depuis plusieurs décennies. La page RuscQuizzone a été ouverte sur Facebook dans laquelle les différentes trouvailles « historiques » trouvées sur certaines plages italiennes sont présentées avec des publications ad hoc. « Le premier site néo-archéologique : pour reconstituer l’histoire de notre passé récent à travers le monnezz..ehm… le balai de boucher que nous avons laissé derrière nous. Toute contribution de matériaux et d’expertise sur ce qui précède est la bienvenue », lit-on ironiquement dans la description de la page, qui a plutôt une intention noble et sensibilisante sur la question de la pollution de l’environnement.

Parmi les déchets récemment présentés sur la page figurent un fragment en polyéthylène « très haut poids moléculaire » d’une citerne de 20 litres pour le transport de produits dangereux, dont le contenu peut avoir été dispersé en mer ou sur la plage ; le blister d’un médicament pour le traitement du côlon irritable, probablement du siècle dernier ; un cendrier en mélamine des années 60 – 70 du siècle dernier ; l’emballage d’une glace vendue il y a 50 ans ; un flacon de collyre d’au moins 40 ans ; une lumière d’arbre de Noël de plusieurs décennies; le bouchon d’une boisson vendue au Royaume-Uni ; et toute une série de bouteilles, bouchons, emballages et fragments de nature et d’origine différentes, qui sont là pour témoigner de la gravité et de la pérennité des dommages que l’homme fait à l’environnement.

S’il existe une variété infinie de déchets que l’on peut retrouver sur les fonds marins ou sur les plages, comme le démontre RuscQuizzone, le plus courant de tous est néanmoins représenté par les mégots de cigarettes. Depuis qu’une campagne de nettoyage a été lancée à The Ocean Conservancy en 1986, 60 millions ont été collectés sur les plages du monde entier. 5 600 milliards de cigarettes avec filtres en acétate de cellulose sont produites chaque année ; en raison du grand nombre de mégots jetés à terre de manière irresponsable par des personnes non civilisées, ces filtres se retrouvent d’abord dans les rivières, puis dans la mer. Une enquête récente a trouvé des fragments ou des mégots de cigarettes entiers chez 30 pour cent des tortues marines et 70 pour cent des oiseaux marins.

Le problème des déchets en mer s’est encore exacerbé avec la pandémie de COVID-19 ; Depuis que le coronavirus SARS-CoV-2 a commencé à circuler, pas moins de 8 millions de tonnes de déchets médicaux ont été produits, notamment des masques, des gants, des packs de gel désinfectant, des kits de tampons, etc. De ces déchets, on estime que 34 000 tonnes finiront dans les eaux des mers et des océans d’ici la fin de cette année. Pas étonnant qu’à l’avenir nos plages soient également inondées d’équipements de protection individuelle, dont beaucoup se trouvent déjà aujourd’hui en raison de la négligence et de l’incivilité de nombreuses personnes.