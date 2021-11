Les merveilleuses images de la plus longue éclipse partielle de Lune du siècle

Le ciel de novembre a été embelli par la plus longue éclipse lunaire partielle du siècle. Voici quelques-unes des plus belles images prises dans différentes parties du monde.

La plus longue éclipse partielle du siècle s’est produite dans la matinée du vendredi 19 novembre, coïncidant avec la Pleine Lune du Castor. En fait, les éclipses lunaires se produisent toujours pendant la phase de pleine lune. L’événement céleste a été suivi, photographié et filmé de diverses parties du monde, nous donnant les images extraordinaires que vous trouvez dans l’article. Malheureusement depuis l’Italie, il n’a été possible d’admirer qu’un tout petit aperçu du spectacle astronomique qui s’est présenté aux yeux de ceux qui l’ont observé depuis les pays les plus chanceux, comme le Canada, les États-Unis, le Japon (nord), l’Australie, la Russie (est ) et les îles de l’océan Pacifique.

Au meilleur point d’observation, le disque lunaire a été obscurci – jusqu’à un maximum de 97 % – pendant 3 heures, 28 minutes et 23 secondes par le cône d’ombre projeté par la Terre ; contemplant également le passage dans celui de pénombre, l’éclipse lunaire a duré au total 6 heures et 2 minutes. Cela en a non seulement fait la plus longue éclipse lunaire partielle du siècle, mais aussi la plus longue des 580 dernières années. En fait, une telle durée ne s’était pas produite depuis 1440. Malheureusement, le matin du 19 novembre, il n’a été possible d’admirer que le début de l’éclipse pénombrale depuis les régions du nord de l’Italie, alors que le satellite de la Terre était déjà proche de l’horizon et proche au coucher du soleil ; Heureusement, grâce à la diffusion en direct du Virtual Telescope Project et aux images diffusées sur le net, nous avons tout de même pu assister à l’événement.

Parmi les images les plus spectaculaires figurent celles capturées par l’astrophotographe Joshua Cripps, qui les a prises depuis le désert californien. Les photographies que vous pouvez voir ci-dessous ont été prises environ 30 minutes avant la centralité de l’éclipse, c’est-à-dire le moment d’obscurcissement maximal du disque lunaire, qui comme indiqué était proche de 100 pour cent (mais pas total).

Les images de Sean Parker, prises depuis l’île de Kirkjufell, en Islande, sont également splendides. Le temps nuageux et le paysage marin ont permis de capturer des panoramas particulièrement fascinants de la Pleine Lune du Castor, qui pour l’occasion était aussi une « microluna ». En fait, l’éclipse s’est produite avec le satellite terrestre proche de l’apogée, c’est-à-dire à la distance maximale de notre planète, supérieure à 400 mille kilomètres. Pour cette raison, le disque lunaire est apparu un peu plus petit et moins brillant que d’habitude.

Il magnifie également toute la séquence de l’éclipse lunaire capturée par l’astrophotographe Christopher Becke, qui a montré en un seul cliché l’obscurcissement progressif de la Lune, depuis son entrée dans le cône d’ombre de la Terre jusqu’à la phase de centralité, atteinte vers le 10 suis l’heure italienne.

De nombreuses photographies du spectacle céleste capturées par de simples passants et photographes amateurs, toutes empêtrées par un événement céleste rare et exceptionnel.