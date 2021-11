La déforestation amazonienne augmente de 22% en un an – le plus haut depuis 2006

L’Institut national de recherche spatiale (INPE) a publié une enquête qui pourrait encore aggraver la perception négative mondiale des politiques environnementales par le gouvernement du président Jair Bolsonaro (pas de parti) : selon l’organisme, qui est lié au gouvernement fédéral, la déforestation Le taux de l’Amazonie a augmenté de 22% au cours de la dernière année – le plus élevé enregistré depuis 2006, il y a 15 ans.

Selon les données, la déforestation en Amazonie a atteint 13 235 kilomètres carrés (km²) dans la période couverte par l’enquête – le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021. Par rapport à la période précédente, ce nombre représente une augmentation de 2 384 km² : entre 2019 et 2020, la déforestation amazonienne a atteint 10 851 km².

Des activités telles que l’exploitation forestière illégale et les opérations minières irrégulières ont conduit le Brésil à enregistrer une augmentation record de la déforestation en Amazonie : 22 %, la plus élevée en 15 ans (Image : marcio isensee/)

La cartographie technique a été réalisée par le Projet de Suivi de la Déforestation en Amazonie Légale par Satellite (Prodes) et constitue l’une des méthodes d’analyse les plus précises, utilisant des images prises à partir de plusieurs satellites climatiques positionnés en orbite terrestre. Selon les spécialistes, la « déforestation » est considérée comme la « suppression complète du couvert forestier par coupe à blanc, quelle que soit l’utilisation future de ces zones ».

La situation aggrave un problème déjà assez compliqué pour le ministère de l’Environnement : la publication de la nouvelle étude est la quatrième année consécutive – et la troisième du gouvernement actuel. Selon Prodes, la majeure partie de cette suppression de végétation se situe dans les régions des États du Pará, de l’Amazonas, du Mato Grosso et du Rondônia.

Le pire, cependant, reste à venir : l’INPE informe que les données actuelles sont des nombres estimés, et que le pourcentage et la superficie consolidés n’arriveront qu’au début de 2022. En termes simples : les nombres qui sont déjà importants peuvent maintenant augmenter jusqu’à l’année Suivant.

En déplacement avec sa délégation, le président Jair Bolsonaro a une nouvelle fois déformé des informations liées à l’Amazonie : à Dubaï, le président a affirmé que « plus de 90 % » de l’Amazonie « est préservée » [sic]» et que la forêt serait « exactement la même » que lors de la « découverte » du Brésil en 1500. Cependant, l’organisation de conservation WWF-Brasil estime que l’Amazonie a déjà perdu 19% de sa superficie d’origine, et l’Institut brésilien des forêts affirme que 16% de celle-ci a déjà été dévastée.