Le milliardaire japonais fait les derniers préparatifs pour visiter l’espace et l’ISS

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa est arrivé ce vendredi (19) à Baïkonour, en Russie, pour effectuer les derniers préparatifs de son voyage dans l’espace. Maezawa et son assistant personnel, Yozo Hirano, décolleront à bord de la sonde Soyouz MS-20 le 8 décembre, pour un séjour de 12 jours à bord de la Station spatiale internationale. L’ensemble du voyage sera documenté sur votre chaîne YouTube.

Le cosmonaute russe Alexander Misurkin se joindra aux touristes, qui a voyagé deux fois vers l’ISS (en 2013 et 2017) et a passé un total de 334 jours, 11 heures et 29 minutes dans l’espace. Sur ce total, 28 heures et 14 minutes ont été consacrées à des sorties dans l’espace.

L’homme d’affaires milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui visitera l’ISS en décembre. Image : Capture d’écran / YouTube

Ce sera la première fois depuis plus d’une décennie que les Russes amèneront des touristes étrangers à l’ISS. Le dernier était le Canadien Guy Laliberté, cofondateur du Cirque du Soleil, en 2009.

Cependant, la mission Soyouz la plus récente, le MS-19, a amené l’actrice russe Yulia Peresild et le cinéaste Klim Shipenko à l’ISS. Ils ont décollé le 5 octobre également pour un séjour de 12 jours, au cours duquel ils ont tourné des images d’un film intitulé The Challenge, le premier à être tourné en orbite terrestre.

En plus de visiter l’ISS, Maezawa a une autre grande ambition : être le premier touriste spatial à effectuer un vol autour de la Lune.Pour cela, il a un contrat avec Space Adventures, qui utilisera une capsule SpaceX Crew Dragon.

16 touristes sont allés dans l’espace en 2021

2021 a été une année chargée pour le tourisme spatial. Le 11 juillet, le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, a été rejoint par trois autres employés de l’entreprise : Beth Moses, instructeur en chef des astronautes, Colin Bennett, ingénieur en chef des opérations, et Sirisha Bandla, vice-présidente des affaires gouvernementales et des opérations de recherche.

Neuf jours plus tard, le 20 juillet, c’était au tour du milliardaire Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, de se rendre dans l’espace à bord d’une fusée New Shepard développée par l’une de ses sociétés, Blue Origin, sur la mission NS-16. Il a été rejoint par son frère Mark Bezos, Wally Funk, un astronaute pionnier aux États-Unis et Oliver Daemen, fils de Joes Daemen, PDG de Somerset Capital Partners. Au moment du vol, le duo a établi le record de la personne la plus âgée (Funk, 82 ans) et la plus jeune (Daemen, 18 ans) à voyager dans l’espace.

Membres de l’équipe d’Inspiration 4. De gauche à droite : Jared Isaacman, le Dr Sian Proctor, Hayley Arceneaux et Chris Sembroski.

Image : John Kraus / Netflix.

Le 15 septembre, c’était au tour d’Inspiration4, la première mission orbitale entièrement civile de l’histoire de l’humanité. Quatre personnes ont décollé à bord d’une capsule Crew Dragon, propulsée par une fusée Falcon 9 (toutes deux SpaceX) pour un voyage de deux jours à une altitude de 585 km, plus élevée que l’ISS.

À bord se trouvaient le milliardaire américain Jared Isaacman, qui a financé le voyage, l’infirmière Hayley Arceneaux, l’ingénieur en aérospatiale Chris Sembroski et le géologue Dr Sian Proctor. La mission visait à collecter 200 millions de dollars pour le St. Jude Children’s Research Hospital à Memphis, Tennessee, États-Unis, et a été présentée dans le documentaire « Inspiration 4: Star Voyage » sur Netflix.

L’équipage du New Shepard NS-18 peu après l’atterrissage. De gauche à droite : Audrey Powers, William Shatner, Chris Boshuizen et Glen de Vries. Image : Origine bleue.

Le 13 octobre, l’acteur canadien William Shatner, l’éternel « Captain Kirk » de « Star Trek », est parti dans l’espace à bord d’une autre mission Blue Origin, le NS-18. À l’âge de 90 ans, il a « volé » le record de Funk pour la personne la plus âgée dans l’espace.

Ses compagnons de voyage étaient Audrey Powers, cadre de Blue Origin, et les managers Chris Boshuizen et Glen de Vries. Tragiquement, de Vries est décédé dans un accident d’avion aux États-Unis environ un mois plus tard, le 12 novembre.

