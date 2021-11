Une étude prétend que la Lune a des « poches » de dioxyde de carbone qui peuvent être utilisées pour générer du carburant et des plantes

Une nouvelle étude fait une affirmation qui pourrait grandement aider la colonisation de la Lune, suggérant que le satellite possède des « poches » de dioxyde de carbone (CO2) qui, si elles sont confirmées, pourraient être utilisées pour la production de plantes et de carburant – en termes directs, rendre l’exploration et l’établissement de bases sur la Lune autonomes (ou proches de celle-ci).

ô papier a été publié dans la revue scientifique Lettres de recherche géophysique et mentionne l’existence d’une anomalie connue sous le nom de « piège froid ». Fondamentalement, il s’agit d’un phénomène rare où le dioxyde de carbone (autre nom du CO2) s’accumule dans le même espace pendant de longues périodes.

Lire aussi

Les parties sombres du pôle Sud de la Lune contiennent des poches de dioxyde de carbone qui, avec un peu de chance, pourraient devenir une future ressource de production de carburant (Image : Paitoon Pornsuksomboon/)

Ce phénomène a déjà été observé non seulement sur la Lune, mais aussi sur d’autres planètes – comme c’est le cas avec l’identification d’eau piégée dans des régions spécifiques (ou des formations désertiques qui, il y a des milliards d’années, étaient des étendues d’eau).

Dans le cas de la Lune, notre satellite est presque entièrement rempli de cratères, qui enfoncent des parties de sa surface, empêchant la lumière du soleil de les atteindre. Comme elle n’a pas d’atmosphère, les nuits sur la Lune peuvent atteindre des températures extrêmement froides – en moyenne, -183 ° C (Celsius).

Le CO2 a une température de congélation qui commence à -78º C. Considérant un environnement où son accumulation est favorisée et où le Soleil ne peut pas chauffer la zone, il est logique que le gaz puisse même geler et y être conservé pendant de nombreuses années.

« Je pense que lorsque nous avons commencé [o estudo], la question était : « Pouvons-nous confirmer avec confiance s’il y a ou non des pièges à CO2 sur la Lune ? «Ma surprise a été de constater qu’ils sont définitivement là. Il se peut que nous n’ayons pas été en mesure d’établir leur présence jusqu’à présent – ils sont peut-être apparus sous forme de pixel sur une carte – donc je pense que la vraie surprise a été que nous avons trouvé des régions contiguës suffisamment froides pour cela, sans ombre de doute ».

Cependant, malgré l’affirmation de Schörghofer avec certitude que ces pièges sont là, il ne peut toujours pas confirmer s’ils seront utiles pour l’exploration humaine. L’expert explique qu’il n’est pas encore possible de déterminer si les molécules détectées sont solides ou gazeuses – seul le premier état ferait l’affaire.

L’étude estime une superficie d’environ 82 kilomètres carrés (km²) de pièges froids, principalement situés au pôle sud de la Lune.Ces poches couvrent donc un peu plus d’un tiers de la région, soit 204 km² de long.

« Ces zones devraient être une priorité élevée pour les futures missions d’étude », a déclaré Paul Hayne, planétologue à l’Université de Boulder, Colorado, non impliqué dans l’étude. « Cela nous indique en quelque sorte où nous devrions aller sur la surface lunaire afin de répondre à certaines des grandes questions sur les ressources volatiles de la Lune. »

Un autre avantage du CO2 est qu’il peut expliquer la présence d’eau (H2O) dans les zones ensoleillées de la Lune. Des études antérieures ont déjà identifié des parties d’eau soumises à la chaleur illimitée du Soleil, ce qui a suscité l’intérêt de plusieurs pays à cet égard. .ressources potentiellement offertes par la Lune pour l’exploration humaine.

Des réponses plus pratiques devraient commencer à arriver en 2025 et au-delà : la NASA continue de développer des technologies pour le programme Artemis, qui ramènera éventuellement l’homme sur la Lune et, avec de la chance, nous pourrons établir une base dans notre satellite naturel.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !