Croyez-nous, nous utilisons presque des jetpacks sur la lune

Une histoire curieuse, publiée pour la première fois par la youtubeuse et passionnée de l’industrie aérospatiale Amy Shira Teitel (de la chaîne L’espace vintage), a fait les gros titres de la presse internationale, où elle affirme qu’en 1969, la NASA a ouvert des appels d’offres pour la création d’un « appareil personnel pour le vol lunaire ». Oui, vers la fin du programme Apollo, nous avons presque utilisé des jetpacks sur la Lune.

Selon les informations publiées, les « Moon jetpacks » n’étaient pas tout à fait ce que l’on imagine aujourd’hui : au lieu de propulseurs attachés à un sac à dos sur le dos de l’utilisateur, ils ressemblaient davantage à des plates-formes sur lesquelles les astronautes se tiendraient. La conception telle que nous la connaissons viendrait au fur et à mesure que la recherche progressait, mais le projet, exploité par Bell Aerospace, n’a jamais été publié.

Lire aussi

« Les missions [do Programa] Apollo sur la surface lunaire avait ses limites », a déclaré Teitel dans sa vidéo. « Le plus important était la quantité de consommables : la plate-forme idéalisée ne pouvait supporter que deux hommes pendant trois jours, c’était donc la période maximale pendant laquelle les astronautes pouvaient rester à l’extérieur du navire. »

Compte tenu de la différence de gravité entre la Terre et notre satellite (environ 17% plus puissant pour nous), il est facile de penser que la locomotion via des jetpacks sur la Lune serait plus facile. Cependant, en 1969, la navigation en terrain lunaire était extrêmement inconnue – non pas que ce soit beaucoup mieux aujourd’hui – donc les risques ne valaient pas les gains : imaginez que la plate-forme soit à court de carburant avant la fin du voyage, ou que vous deveniez en quelque sorte manqué votre jetpack.

L’idée d’une plate-forme mobile plus portable n’a cependant jamais vraiment été abandonnée : aujourd’hui, plusieurs projets impliquent la construction de modules d’alunissage, tandis que d’autres initiatives plus conceptuelles parlent de les vagabonds et même dans les petites voitures.

A gauche, le premier croquis de ce qui allait devenir le « Moon jetpack », dont le design a évolué jusqu’à atteindre la deuxième photo. Malheureusement, l’idée n’a jamais été mise en pratique par la NASA (Image : Bell Aerospace/Courtoisie)

C’est parce que, malgré la gravité plus légère, marcher sur la Lune n’est pas la tâche la plus facile : vous êtes obligé de porter la combinaison spatiale à tout moment, pour des raisons évidentes – cela seul suffit à doubler votre poids, car les vêtements portés sur Apollo 11 (la mission qui a atterri sur la lune) pesaient plus de 80 kg, sans compter le poids naturel de l’astronaute.

Mais si l’idée sonnait si bien, pourquoi n’est-elle pas allée de l’avant ?

Eh bien, la NASA a toujours été connue pour mener plusieurs projets en parallèle. L’un d’eux était un contrat attribué à Boeing pour créer un véhicule alimenté par batterie que les astronautes pourraient conduire. Considérant les avantages de ne pas avoir besoin de carburant pour faire fonctionner le nouveau concept, environ un mois avant l’expiration du contrat avec Bell Aerospace, l’agence spatiale américaine a mis de côté l’idée d’un jetpack sur la Lune.

La conception du rover de Boeing a fini par servir de base à la construction future, comme les véhicules actuels utilisés par la NASA sur Mars.

Rappelons que la NASA consacre actuellement toutes les ressources disponibles au programme Artemis, qui vise à ramener l’homme sur la Lune et à établir une base sur notre satellite. SpaceX est l’une des sociétés engagées pour construire un nouveau module d’atterrissage.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !