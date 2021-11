Le Japon ouvre une sélection de nouveaux astronautes et encourage la participation des femmes

L’agence spatiale japonaise (JAXA) a déclaré dans un communiqué qu’elle ouvrait un nouveau processus de sélection de nouveaux astronautes – le premier en 13 ans. De plus, les administrateurs de l’agence encouragent la participation des femmes pour diversifier l’image actuelle : aujourd’hui, les sept astronautes japonais sont des hommes.

Afin d’augmenter le nombre de participants, les exigences minimales ont également été modifiées : désormais, un diplôme dans les domaines scientifiques n’est plus nécessaire. Cependant, contrairement à la NASA, qui accepte les astronautes d’autres nationalités tant qu’ils peuvent prouver la citoyenneté américaine, la JAXA limite toujours son programme aux Japonais nés et élevés au Japon.

Lire aussi

Akihiko Hoshide, l’un des astronautes de la JAXA, est récemment revenu d’une mission spatiale et est en mesure d’accueillir de nouveaux astronautes au Japon (Image : JAXA/Autorisation)

« Nous voulons établir un système de recrutement plus en phase avec les temps modernes », a déclaré Kazuyoshi Kawasaki, directeur général de la JAXA, lors d’une conférence de presse locale. «Auparavant, nous limitions les candidatures aux seuls hommes titulaires d’un diplôme en sciences naturelles, mais beaucoup d’entre nous [da agência] nous comprenons que ce n’est plus une nécessité.

Malgré la plus grande ouverture concernant le parcours académique des candidats, la JAXA souligne que les tests écrits et une bonne partie de la formation physique impliqueront des exigences liées à l’ingénierie, la chimie, la physique, les mathématiques et la technologie, en plus de la maîtrise de la langue anglaise.

Concernant la partie physique, la JAXA informe qu’il n’y a pas de restrictions ou de quotas maximums pour le sexe ou l’âge, mais elle a établi une taille minimum de 1,49 m comme coupe.

Les candidatures seront reçues parmi les candidatures ouvertes sur le site Web de la JAXA, à partir du 20 décembre 2021, jusqu’au 4 mars 2022. Les candidatures approuvées seront éventuellement envoyées pour des missions à fort potentiel, telles que la date limite des expéditions longues vers la Station spatiale internationale (ISS) – par En chemin, l’un des astronautes de la JAXA, Akihiko Hoshide, 52 ans, est récemment revenu sur Terre après des mois à l’intérieur de la structure orbitale.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !