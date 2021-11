SpaceX effectuera au moins cinq lancements d’ici la fin de 2021, dont une déviation d’astéroïde

Mardi dernier (16), la NASA a confirmé que la mission DART, qui lancera une fusée Falcon 9 (SpaceX) pour s’écraser sur un astéroïde, se déroule comme prévu, assurant le bon déroulement de l’une des cinq prochaines missions que la société d’Elon Musk a encore. projets pour 2021.

en outre, les cinq Suivant Les lancements de SpaceX interviennent peu de temps après deux autres missions menées par la société en quelques jours : le 11, la société a emmené l’équipe d’astronautes de la mission vers la Station spatiale internationale (ISS). Équipage-3 et, la même semaine, il a lancé 53 nouveaux satellites Starlink, sa plate-forme de connexion Internet pour les zones isolées.

Prochains lancements de SpaceX : • 24 novembre — 1 h 21 HNE — Falcon 9 / DART • 1er décembre — 1 h 36 HNE — Falcon 9 / Starlink • 9 décembre — 1 h HNE — Falcon 9 / IXPE • 18 décembre — 22 h 58 HNE — Falcon 9 / Turksat 5B • 21 décembre — 5 h 06 HNE — Falcon 9/ CRS-24 Histoire : https://t.co/ivylVb97O4 pic.twitter.com/uzWGU96ohm – Vol spatial maintenant (@SpaceflightNow) 18 novembre 2021

Le rythme rapide de l’entreprise est corroboré par son PDG et fondateur, qui a déclaré plus tôt ce mois-ci sur son compte Twitter officiel que c’était la volonté de SpaceX de projeter « quelque part environ 80 tonnes » d’équipements et de ressources dans l’espace sur des missions de types plus variés.

Non pas que SpaceX l’admettra directement, mais sur les cinq prochains lancements, il est possible que la mission DART montre la plus grande valeur scientifique : coordonnée par la NASA, l’initiative vise à lancer une fusée d’entreprise pour entrer directement en collision avec le double astéroïde. Dydimos – un type d’astéroïde formé par une roche plus grosse et une plus petite, maintenues ensemble par la force gravitationnelle.

L’idée est d’analyser la capacité de l’impact à dévier l’astéroïde de sa trajectoire actuelle. Les données recueillies par le centre de contrôle de la NASA permettront à l’agence américaine d’évaluer une méthode plus directe de défense planétaire dans le cas improbable où des objets spatiaux errants entreraient en collision avec la Terre.

La dernière sortie de l’année, le 21 décembre, apporte également des fonctionnalités importantes : la mission CRS-24 (acronyme de « Service de réapprovisionnement commercial) utilisera le vaisseau sans pilote Crew Dragon de la société pour apporter une variété de fournitures à l’ISS, de la nourriture et du carburant aux ressources scientifiques pour diverses études.