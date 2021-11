Un nouveau dinosaure brésilien rend hommage au féminisme, à l’indépendance et à la samba

Des caractéristiques inhabituelles du dinosaure montrent qu’il n’avait pas de dents, ce qui amène les scientifiques à douter de son alimentation (Image : UFRJ/Publishing)

Selon un communiqué publié par le musée, le dinosaure brésilien aurait vécu il y a entre 70 et 80 millions d’années, et le fossile a été trouvé en excellent état dans la région rurale de Cruzeiro do Oeste, à 530 kilomètres (km) de Curitiba, Paraná.

« Nous avons des restes du crâne et de la mâchoire, de la colonne vertébrale, de la ceinture pectorale et pelvienne et des membres antérieurs et postérieurs, ce qui fait de ‘Bertha’ l’un des dinosaures les plus complets jamais trouvés au Crétacé brésilien », a déclaré Alexandre Kellner, directeur du National Musée, à G1.

Les fouilles ont commencé en 2011 et se sont poursuivies jusqu’en 2014, le reste de la période étant consacré à l’analyse approfondie qui a déterminé non seulement l’origine et l’âge approximatif de l’animal, mais aussi certaines caractéristiques assez inhabituelles.