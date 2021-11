L’ISS reprend ses activités après l’alerte aux missiles anti-satellites russes

L’agence spatiale américaine (NASA) a confirmé via un communiqué que la Station spatiale internationale (ISS) est revenue à la normale après qu’un test anti-satellite effectué par la Russie a contraint tous les équipages à se réfugier dans les navires attachés à la structure.

La frayeur a commencé lundi dernier (15), lorsqu’un missile tiré par le gouvernement russe a fait exploser un satellite soviétique désactivé il y a plus de 40 ans. L’explosion a généré environ 1 500 débris qui ont fini par se positionner sur la trajectoire orbitale de la station, générant des alertes de collision répétées qui, heureusement, ne se sont pas produites.

Lire aussi

De gauche à droite : Pyotr Dubrov de Roscosmos, Thomas Marshburn de la NASA, Anton Shkaplerov de Roscosmos, Raja Chari, Mark Vande Hei et Kayla Barron, également de la NASA ; et Matthias Maurer de l’ESA (Image : ESa/Disclosure)

Comme la norme de sécurité et de conduite dans l’espace le régit, pratiquement toutes les zones d’hébergement de l’ISS ont été bouclées et scellées, et les occupants de la structure – des astronautes de la NASA, de l’agence spatiale européenne ESA et de l’agence spatiale russe elle-même, Roscosmos – ont pris leurs positions. insaisissable.

La procédure est standardisée par les agences en formation au cas où une collision avec la station obligerait ses «locataires» à s’échapper précipitamment sur Terre. Selon le communiqué, la station n’a eu besoin d’effectuer aucune manœuvre d’évitement :

« Les trappes radiales s’étendant depuis le centre de la station – y compris le Kibo, les habitats Columbus, le module multitâche permanent, le module d’activités extensible et la cabine pressurisée Quest – ont été rouvertes », indique un extrait du communiqué publié le 17 novembre.

« Peu de temps après l’incident, les membres de la station ont été réveillés, informés des débris potentiels et invités à fermer des écoutilles spécifiques conformément aux procédures de sécurité. Les écoutilles entre les segments américain et russe ont également été initialement fermées, mais ont maintenant été rouvertes après la période de plus grand risque. »

L’essai anti-satellite a généré des frictions internationales entre la Russie et les États-Unis : après l’explosion provoquée par le missile, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a lu une déclaration signée par Bill Nelson, directeur général de la NASA, où il a affirmé que « ce test » augmenterait considérablement « le risque pour les astronautes et les cosmonautes à bord de l’ISS, ainsi que pour d’autres activités de vols spatiaux habités ». Nelson a également trouvé « incroyable » que la Russie « ait mis en danger non seulement les autres astronautes de l’ISS, mais aussi ses propres cosmonautes » – sur l’ISS, deux des occupants sont russes.

Du côté russe de la discussion, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a célébré la réussite du test, affirmant alors que les fragments générés « ne présentaient aucun risque ». Comme on l’a vu dans les jours qui ont suivi le déploiement russe, il n’en était pas tout à fait ainsi : le 18, on craignait encore que la station entre en collision avec l’épave, les autorités envisageant d’annuler la sortie dans l’espace prévue le 30 suivant d’ici la réouverture. de la gare, cela ne semble plus être le cas, mais les agences surveillent activement la situation.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !