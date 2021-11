L’éclipse lunaire a été la plus longue depuis près de 600 ans; voir les meilleures photos

L’éclipse peut être vue à travers l’Amérique du Nord et une grande partie de l’Amérique du Sud.En plus d’être visible plus tard dans certaines parties de l’Asie du Nord-Est, de la Polynésie et de l’Australie orientale, mais pas en Europe ou en Afrique, selon l’agence spatiale Nasa.

De plus, l’éclipse de ce vendredi aura une durée totale de 3 heures, 28 minutes et 23 secondes et c’est donc la plus longue depuis le 18 février 1440, qui a duré 23 secondes de plus. Selon la NASA, il faudra attendre le 8 février 2669 pour assister à une autre éclipse partielle à plus long terme de 3 heures et 30 minutes, alors qu’une éclipse complète est attendue dans moins d’un an, le 8 novembre 2022, d’une durée de 3 heures. et 40 min.