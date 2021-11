La NASA paiera jusqu’à 11 000 euros pour que les gens… dorment

Pouvez-vous imaginer que la NASA vous paie 11 mille euros (€) juste pour dormir ? Bon, apparemment on va juste continuer dans l’imaginaire : l’agence américaine recherche des citoyens allemands – et uniquement des Allemands – pour une étude menée en partenariat avec l’agence spatiale allemande (DLR) et européenne (ESA). Cependant, certaines règles sont stipulées :

La NASA n’a pas mentionné le nombre de personnes recherchées, mais l’étude n’évaluera que les hommes, âgés de 24 à 55 ans, non-fumeurs et mesurant entre 1,53 m (mètre) et 1,90 m et parlant couramment l’allemand. Obligatoirement, tous avec un indice de masse corporelle (IMC) compris entre 19 kg et 30 kg par mètre carré (m²).

