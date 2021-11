Une initiative scientifique veut savoir s’il y a de la vie à Alpha Centauri

Un nouveau projet veut lancer un télescope spatial et le viser Alpha Centauri, la constellation la plus proche de notre système solaire, afin de déterminer s’il y a de la vie dans des exoplanètes potentielles existant sur les orbites de leurs étoiles.

L’initiative est menée par le Initiatives révolutionnaires, qui a la collaboration d’Eduardo Bendek, ingénieur optique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. « Même pour les étoiles les plus proches et les plus brillantes du ciel nocturne, trouver des planètes est un immense défi technologique », a déclaré Bendek lui-même, dans un communiqué publié par le site officiel de la mission.

La conception du télescope spatial proposée par une initiative indépendante devrait comporter un artefact pour analyser la possibilité de vie sur Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de nous (Image : Breakthrough Initiatives/Press Photo)

La mission, intitulée « TOLIMAN », débutera par le développement d’un télescope spécial doté d’une « lentille pupillaire diffractive ». Fondamentalement, il est capable de diffuser la lumière des étoiles dans un motif de mouvement qui ressemble à la forme d’une fleur. En provoquant cette vue élargie de la lumière, il permettra de mieux détecter les distorsions dans les mouvements des étoiles.

C’est parce que les changements dans ces mouvements sont généralement des indications qu’un objet avec une forte capacité gravitationnelle passe près de l’étoile – comme une planète. « Notre mission TOLIMAN lancera un télescope spatial personnalisé qui prendra des images extrêmement raffinées de la position d’une étoile dans le ciel. Si une planète sur son orbite passe à proximité, il y aura une petite « traction », qui est mesurable », a déclaré Bendek.

Alpha Centauri est le système stellaire le plus proche de la Terre et possède trois étoiles principales :Centaure A » (ou « Rigil Kentaure”), »Centauri B » (ou « toliman», servant de nom à la mission) et, enfin, l’étoile la plus proche de nous «Centauri C» (officiellement, «Centaure suivant»). O « ??» est le symbole du mot « alpha » dans l’alphabet grec.

Sur ces trois, Proxima Centauri, une naine rouge, a confirmé au moins deux exoplanètes relativement similaires à la Terre.

Malgré la très courte distance de nous – surtout par rapport à d’autres objets observés – les visites humaines à Proxima Centauri sont encore de la pure science-fiction : elle est située à quatre années-lumière, mais une année-lumière équivaut à près de 9 500 milliards de kilomètres (km) – quelque chose d’impossible pour un équipage humain de voyager.

Pour cette raison, l’analyse du système à distance est la solution la plus évidente, mais pour plusieurs raisons, les connaissances scientifiques sur la région nous échappent encore : « nos plus proches voisins stellaires – Alpha Centauri et Proxima Centauri – deviennent lentement extraordinairement intéressants » a déclaré Pete Worden, directeur exécutif de Breakthrough Initiatives, également via un communiqué. « La mission TOLIMAN sera un grand pas en avant dans la découverte de planètes capables de supporter la vie. »

