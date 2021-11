Quoi qu’il en soit, Mars? SpaceX détaille comment il imagine la colonisation de la planète rouge

La NASA avait déjà commenté l’espoir d’atteindre Mars après 2030, mais n’a jamais vraiment expliqué « ce que » nous ferions là-bas quand nous le ferions. Eh bien, SpaceX a une idée assez détaillée de la façon dont il voit se dérouler la colonisation de la planète rouge, et a tout rassemblé dans un document remis à divers membres de la communauté scientifique internationale.

Le document lui-même consacre une bonne partie de sa taille à parler de choses que nous connaissons déjà : le programme Artemis qui ramènera l’homme sur la Lune, les missions sans pilote au-delà de notre satellite, l’utilisation de l’orbiteur Starship autant que la preuve de concept pour mener des missions habitées. Mais c’est après notre arrivée sur Mars que les choses deviennent intéressantes :

SpaceX veut aller sur Mars plus tard cette décennie, en lançant éventuellement un vaisseau spatial vers la planète rouge avant même d’aider la NASA à retourner sur la Lune (Image : Inked Pixels/)

Le plan lui-même est étonnamment simple : au milieu de la décennie actuelle (2020-2029), SpaceX devrait commencer à envoyer des missions Starship sans pilote sur Mars afin d’évaluer les performances de l’orbiteur Starship pour un si long voyage. . De telles missions serviraient également à fournir de « grandes quantités » de ressources variées, de sorte qu’une fois sur place, en personne, nous aurions déjà un moyen de travailler.

Dans cette partie, le besoin le plus urgent serait probablement d’installer une structure de production d’ergols liquides afin que les futures missions aient la possibilité de ravitailler leurs réservoirs de carburant.

En outre, d’autres équipements livrés agiraient sur des demandes telles que l’extraction d’eau, la production et l’expansion de la capacité énergétique, les boucliers et les défenses antiradiation, les bases de lancement et d’atterrissage préconfigurées, les dispositifs d’étanchéité pour se protéger contre la poussière de Mars, les abris renforcés et toute la chance de structures pour SpaceX pour aider à rendre la vie humaine minimalement viable sur la planète rouge.

«Les humains vivraient probablement à l’intérieur des vaisseaux spatiaux pendant les premières années, jusqu’à ce que des habitations plus traditionnelles soient construites. La première vague de vaisseaux sans pilote peut également être déplacée ou redessinée à la demande pour aider la vie humaine à la surface. [de Marte], servant de ressources essentielles pour le stockage, le logement, les laboratoires scientifiques et une source de structures métalliques raffinées », indique un extrait du document.

Le plus impressionnant, ce sont les dates : SpaceX soulève les possibilités (incroyablement improbables) de mener les premières missions sans pilote sur la planète rouge entre 2022 et 2024. Même, à en juger par les estimations du document, cela ferait venir la recherche de Mars. avant du retour de l’homme sur la lune – l’objectif premier du programme Artemis qui, selon les estimations les plus récentes, ne devrait démarrer qu’en 2025 ou au-delà.

Bien qu’il y ait quelques détails intéressants, il est important de noter que l’ensemble du contenu du document publié par SpaceX est toujours dans le domaine de ce qui « peut » se passer sur la planète rouge. Pourtant, c’est la première fois qu’un plan visant à coloniser Mars voit ses informations (relativement) promues aussi ouvertement.

Reste à savoir si l’entreprise aura cette capacité. Le vaisseau spatial, pour l’instant, n’est pas encore sorti : bien que certains vols d’essai aient pris des prototypes du vaisseau spatial terrestre, sa cote de « transport orbital » est en attente de confirmation. Aujourd’hui (18), plus tôt, le Aspect numérique a révélé que Musk anticipait le mois de janvier 2022 comme le premier vol du Starship SN20, le prototype actuel du vaisseau spatial.

Pour que les plans de SpaceX pour la planète rouge se matérialisent, il ferait mieux de bien faire.

