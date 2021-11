Jeff Bezos X Nasa: document publié détaillant la décision de justice contre Blue Origin

Ce jeudi (18), la Cour fédérale des réclamations des États-Unis a publié sur son site Internet le document qui justifie sa décision de rejeter le procès intenté contre la NASA par le PDG de Blue Origin, Jeff Bezos.

La décision du tribunal était contraire aux arguments de Bezos selon lesquels la NASA n’aurait pas donné à Blue Origin une chance équitable dans l’offre tenue en avril pour embaucher la société privée qui serait responsable de la construction du « Human Landing System », un système d’atterrissage qui prendra astronautes à la surface de la Lune.

Jeff Bezos a poursuivi la NASA pour un contrat signé avec SpaceX, et la Federal Claims Court a statué en faveur de l’agence. Image : Divulgation/Origine bleue

souviens toi de l’affaire

Alors que l’agence spatiale n’a choisi que SpaceX comme partenaire dans ses futures missions habitées vers la Lune, signant un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la société Elon Musk (15,2 milliards de R$), Jeff Bezos s’est senti lésé.

En août, il a déposé une plainte auprès de la Cour fédérale des réclamations, accusant la NASA de favoriser et de ne pas respecter une règle qui déterminait le choix d’une deuxième société, qui lui servirait de « plan B ».

Pour sa défense, l’agence a affirmé que les contraintes budgétaires l’empêchaient de choisir une autre société, en plus du fait que la proposition de SpaceX était non seulement la plus qualifiée techniquement, mais aussi la moins chère.

Les travaux entre la NASA et SpaceX ont dû être interrompus jusqu’à ce que la conclusion du jugement, rendue plus tôt ce mois-ci, soit favorable à la NASA. En plus de célébrer la reprise des services, l’agence a déclaré qu’« il y aura des opportunités futures pour les entreprises de s’associer à la NASA pour établir une présence humaine à long terme sur la Lune grâce au projet Artemis ».

Blue Origin avait-il agi de mauvaise foi dans le procès contre la NASA ?

Selon le document (qui fait 47 pages), « le prix de la proposition de Blue Origin était bien supérieur au financement disponible de la NASA et n’était pas compatible ».

En outre, le tribunal a statué que « la NASA a fourni une évaluation complète et motivée des propositions » et que l’agence « n’a jamais agi contre la loi ».