Des fragments du satellite russe Cosmos 1408 pourraient présenter un risque de collisions pendant des décennies, selon un rapport

Et la société est catégorique : « Il y aura un risque potentiel de collision pour la plupart des satellites en orbite terrestre basse en raison de la fragmentation de Cosmos 1408 au cours des prochaines années ou décennies. »

« Bien que tout test ASAT soit une idée terrible, celui-ci a eu lieu sur l’une des pires orbites possibles », indique le rapport. « Ce satellite était sur une orbite à haute inclinaison, à une altitude qui le plaçait en plein milieu de nombreux autres actifs opérationnels ; notamment, il était à moins de 100 km au-dessus de la Station spatiale internationale et à moins de 100 km en dessous de plusieurs constellations commerciales, dont la flotte Starlink de SpaceX.

De plus, le Cosmos 1408 était un gros satellite, d’un poids estimé à 2 200 kg. En d’autres termes, il a suffisamment de matière pour générer beaucoup, beaucoup de débris. Combien de? Le 18e Escadron de contrôle spatial américain affirme en avoir suivi plus de 1 500.

LeoLabs affirme avoir déterminé l’orbite de 253 de ces objets ce mercredi (17). Et les débris peuvent être regroupés en deux types : ceux qui ont été éjectés vers un périgée inférieur (point d’approche de la Terre) ont des orbites qui seront « cerclées » rapidement.

En d’autres termes, ils devraient passer peu de temps dans l’espace et réintégrer notre atmosphère dans les cinq prochaines années. Mais le danger réside dans ceux qui sont éjectés sur des orbites plus élevées, qui mettront plus de temps à se circulariser et mettront beaucoup plus de temps à réintégrer notre atmosphère, probablement des décennies.

La longévité de cette épave dépendra de la superficie et de la masse des objets, de leur altitude et même des matériaux dont ils sont faits. Par exemple, la collision entre Iridium 33 et Cosmos 2251 en 2009, à 788 km d’assiette, fait la différence.

Iridium était un satellite moderne, fait de matériaux légers, et la plupart de ses épaves sont rentrées dans notre atmosphère au cours des 12 dernières années. Cosmos 2251 était un satellite soviétique construit « comme un char » pendant la guerre froide, et la plupart de ses épaves sont toujours en orbite.

Même la quantité de débris générés par la destruction de Cosmos 1408 ne peut pas être déterminée avec précision, car de nombreux débris sont trop petits pour être détectés par nos systèmes. Mais en regardant les résultats d’un test militaire similaire, la destruction du satellite Fengyun 1C par une arme anti-satellite chinoise en 2007, les 1 500 fragments rapportés par le 18e Escadron de contrôle spatial seraient un « meilleur cas ».

En effet, Fengyun 1C pesait 950 kg et sa destruction a généré plus de 3 000 fragments traçables. En appliquant la même relation entre fragments et poids, Cosmos 1408 aurait dû générer plus de 8 000 fragments.

Une spéculation est que Cosmos 1408 a été « partiellement » détruit, ce qui signifie que de grandes parties du satellite auraient été intactes. La mauvaise nouvelle est que ces morceaux plus gros, avec une masse de dizaines de kilogrammes, peuvent errer dans l’espace plus longtemps que les morceaux plus petits.

Certains de ces fragments, selon LeoLabs, peuvent être aussi gros, voire plus gros, que de nombreux Cubesats fonctionnant dans LEO. Les cubesats sont des satellites construits avec une structure standardisée, d’un volume de 1 m³ et de 1 mètre de longueur, largeur et hauteur.

La société affirme que les chiffres seront affinés au fil du temps à mesure que de nouvelles observations seront faites, mais sa conclusion sur les ramifications à long terme de cet événement ne changera probablement pas radicalement.

« Cet événement aura des effets durables sur l’environnement opérationnel en LEO pendant de nombreuses années à venir », conclut-il.

J’ai regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du regard numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !