Découvrez la mission qui testera si nous pouvons dévier un astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre

ô Regard spatial ce vendredi (18), à partir de 21h (GMT), explique tout sur la mission DART, qui va lancer un vaisseau spatial contre un astéroïde pour savoir si on peut dévier une roche spatiale sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Prof. Paulo Leme sera l’invité. Diplômé en physique, Master en enseignement de l’astronomie par l’Institut d’astronomie et de géophysique de l’Université de São Paulo (IAG/USP), spécialisé en « Astronomie et astrophysique modernes » par l’Ohio State University (USA), il a enseigné et fait des recherches pendant plus de 35 ans à l’Université de São Paulo et 5 autres institutions.

Leme enseigne actuellement des cours, des conférences et des ateliers sur l’astronomie et l’astrophysique dans des congrès et colloques nationaux et, en Français, dans plusieurs pays d’Amérique latine.

Présenté par Rafael Rigues, rédacteur en chef de Ciência e Espaço do Netcost-Security, et par Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia — APA ; membre de la SAB — Société brésilienne d’astronomie ; directeur technique de Bramon — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (Nord-est) de Asteroid Day Brazil, le Regard spatial est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, sur les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok.

