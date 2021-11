Un accord de sociétés privées promet un buggy agile et accessible pour l’exploration de la Lune par la NASA

Mardi dernier (16), le géant de l’aérospatiale Northrop Grumman a annoncé qu’il dirigeait une équipe privée pour concevoir un véhicule de terrain lunaire habité (LTV) pour une utilisation potentielle par le programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune et autour d’elle. d’ici la fin de cette décennie.

« Avec nos coéquipiers, nous fournirons à la NASA une conception de véhicule agile et abordable pour améliorer considérablement l’exploration humaine et robotique de la surface lunaire et permettre une présence humaine durable sur la Lune et finalement sur Mars », a déclaré Steve Kerin, vice-président de l’espace civil et commercial dans la division des systèmes spatiaux tactiques de Northrop Grumman.