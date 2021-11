TerraPower, une entreprise nucléaire financée par Bill Gates, choisit le site de son premier réacteur

Le Wyoming, plus précisément la ville de Kemmerer, sera le site de l’installation du premier réacteur nucléaire de l’entreprise énergétique financée par Bill Gates, TerraPower. La société a fait l’annonce jeudi (18), confirmant que l’emplacement exact est le même endroit où la centrale électrique au charbon de Naughton fonctionne aujourd’hui. L’usine sera complètement fermée.

Bien que TerraPower ait fait l’annonce officielle, plusieurs entreprises et entités participent au projet, qui comprend la création et l’installation d’un réacteur nucléaire de conception exclusive et, théoriquement, plus propre et moins risqué que les réacteurs traditionnels. Parmi certains noms, GE Hitachi est impliqué et Bechtel sera tenu responsable de la construction elle-même, qui devrait générer une demande d’emploi pour au moins 80 % des 2 500 habitants de Kemmerer.

Bill Gates, qui a fondé Microsoft et exploite le Fondation Bill et Melinda Gates avec son ex-femme, répond aujourd’hui comme président de TerraPower. L’entreprise sert de vecteur pratique de l’opinion du milliardaire selon laquelle l’énergie nucléaire est, aujourd’hui, l’une des options d’énergie propre les plus viables pour remplacer la combustion des combustibles fossiles – celui-ci, qui est très nocif pour l’environnement.

Sur le réacteur lui-même, TerraPower a obtenu une aide gouvernementale initiale de 180 millions de dollars (999,11 millions de BRL) du département américain de l’Énergie, mais ce montant pourrait atteindre des milliards de dollars dans les prochaines années.

La chose intéressante à propos de ce réacteur est la conception exclusive, que la société, avec GE Hitachi, appelle «Puissance Natrium», en référence au symbole chimique « Na » (« natrium », du latin), utilisé pour représenter le sodium.

Selon la page créée par les entreprises pour expliquer le projet, le réacteur utilisera une forme liquide de sodium – au lieu d’eau – pour dissiper la chaleur. D’une part, cela est extrêmement avantageux, étant donné que la solution ne bouillira pas et ne bouillira pas dans les températures auxquelles elle sera exposée – en moyenne, les réacteurs fonctionnent à des températures proches de 300 °C (Celsius), ou triplent le point de l’eau bouillante, qui est à 100 °C. D’un autre côté, il y a de nouvelles inquiétudes concernant l’utilisation de sodium liquide, qui peut réagir rapidement avec l’air qui l’entoure – et s’il entre en contact avec de l’eau, il pourrait même exploser.

Il y a aussi le problème du manque d’expérience : l’utilisation du sodium liquide n’a rien de nouveau, et depuis avant les années 1950, des recherches sont menées à son sujet. Le problème est précisément celui-ci : « recherche » et non « opérations pratiques ». En 1965, le réacteur le plus récent de ce type a été construit aux États-Unis, il a cessé de fonctionner et a été complètement fermé en 1994. En dehors des États-Unis, seule une poignée de pays a expérimenté la technologie, mais toujours à titre d’essai.

En d’autres termes : presque personne dans le monde n’a beaucoup d’expérience dans ce domaine.