Le risque de collision avec des débris spatiaux reste élevé et pourrait suspendre la prochaine sortie dans l’espace de l’ISS

Selon la NASA, la Station spatiale internationale (ISS) reste à haut risque d’être touchée par des débris spatiaux. Après le couvre-feu imposé à l’équipage lundi dernier (15), en raison de débris générés par un test anti-satellite mené par la Russie, le laboratoire orbital n’est toujours pas totalement hors de danger.

Mercredi (17), l’agence spatiale a déclaré que la plus grande menace pour les astronautes résidant et travaillant au poste orbital se situait en fait dans les 24 heures suivant la détection des débris, mais a ordonné que les écoutilles qui divisent les compartiments de l’ISS restent fermées jusqu’à ce que le contrôle de mission autorise le réouverture – qui était des heures plus tard.

Une activité extra-véhiculaire prévue le 30 prochain pourrait être suspendue, selon le site internet Physique. En plus de cette sortie dans l’espace, qui servira à remplacer une antenne défaillante, la NASA passe également en revue les opérations d’autres stations pour évaluer les risques avant de poursuivre.

Les débris spatiaux générés par l’explosion d’un missile russe voyagent à 28 000 km/h

Plus tôt cette semaine, la Russie a lancé dans l’espace un missile anti-satellite qui, selon la NASA, a créé un nuage d’au moins 1 500 fragments voyageant à 28 000 km/h.

Ces débris ont croisé le chemin de l’ISS à plusieurs reprises alors que les astronautes à bord étaient avertis de rester en sécurité, craignant que le laboratoire orbital ne soit touché.

La Station spatiale internationale (ISS) risque toujours d’être touchée par des débris spatiaux (image à titre indicatif uniquement). Image : Johan Swanepoel/

Il est important de noter que cette année, le vaisseau spatial russe avait déjà rendu le laboratoire orbital incontrôlable non pas une, mais deux. Avec le test « imprudent » (selon les mots du porte-parole du département d’État américain Ned Price) du missile anti-satellite, qui a fini par créer toute cette situation dangereuse pour l’ISS, il faut s’attendre à de grandes conséquences pour les relations déjà tendues entre les adversaires. géopolitique ?

Apparemment non. Selon un tweet de Dmitry Rogozin, directeur administratif de Roscosmos, l’agence spatiale russe, il s’est déjà entretenu par téléphone avec Bill Nelson, administrateur de la NASA. « J’ai eu une conversation détaillée avec le chef de l’administration de la NASA, le sénateur Nelson. Les parties ont déclaré [que está] d’accord. Bref, nous avançons, veillons à la sécurité de nos équipages sur l’ISS, élaborons des plans communs.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !