Elon Musk promet le lancement de Starship en janvier 2022 – et une douzaine de sorties la même année

SpaceX devrait lancer le premier lancement orbital de Starship, son vaisseau spatial, en janvier 2022. La promesse est venue du PDG et fondateur de la société, Elon Musk, qui a mentionné la prédiction lors d’une conférence virtuelle avec l’Académie nationale des sciences des États-Unis.

Musk, cependant, ne s’est pas limité au « premier » lancement, affirmant également qu’il anticipait « une douzaine de plus » lancements tout au long de 2022, bien qu’il ait également admis que les principaux obstacles auxquels SpaceX est aujourd’hui confronté sont de nature réglementaire (pour le première mission) et la production : « les prototypes sont faciles, la fabrication est difficile », a-t-il déclaré mercredi dernier (17) sur Twitter.

La réunion a duré près de huit heures et a été diffusée via YouTube, Musk étant la dernière «attraction» de l’occasion. Le PDG a répondu à un certain nombre de questions des panélistes scientifiques, ce qui nous a donné accès à de nouveaux détails sur Starship. La partie la plus intéressante est que Musk ne s’attend pas à un succès complet dans la première version, compte tenu de la nouveauté du projet.

« Il y a beaucoup de risques associés à cette première version, donc je ne dirais pas qu’elle a de bonnes chances de succès, mais nous allons quand même faire beaucoup de progrès avec elle. »

Selon Musk, l’idée est de suivre un processus d’intensité croissante pour établir la sécurité du navire. Il a déclaré que Starship effectuerait le premier de plusieurs tests orbitaux en janvier, avec « une poignée » de vols d’essai supplémentaires à suivre. D’ici la fin de 2022, SpaceX devrait commencer à utiliser le vaisseau spatial orbital pour lancer des satellites hautes performances, puis partir pour des missions plus importantes, telles que d’éventuels voyages habités d’astronautes.

À cette fin, SpaceX n’a ​​pas encore effectué « une série de tests » tout au long du mois de décembre : la société a récemment effectué le premier test de tir statique du Starship SN20, son prototype de classe orbitale. Les six propulseurs Raptor ont été déclenchés et le test a été un succès, rendant effectivement l’engin plus ou moins éligible pour le vol.

Ce qui manque, cependant, c’est le Super Heavy, la fusée qui transportera le vaisseau spatial de la Terre jusqu’au bord de l’espace avec notre planète. Il était celui auquel Musk a fait référence pour des tests en décembre, après que la fusée – la plus grande du genre – ait passé plusieurs mois sans tir direct sur les structures SpaceX au Texas.

Actuellement, les engins spatiaux et les fusées ont déjà terminé leurs développements, mais il leur manque encore la base de support pour le lancement et quelques tâches mineures dans la structure de collection de l’ensemble – les deux sont destinés à être réutilisables. Après tout cela, mais avant le premier vol, l’Administration de l’aviation civile (FAA) des États-Unis devrait effectuer une inspection supplémentaire pour garantir la normalité technique – en positionnant janvier de l’année prochaine comme point de lancement possible.

Ce qui est étrange dans les promesses de Musk, c’est la question de la « douzaine » de lancements en 2022 : par défaut, même dans le meilleur des cas pour SpaceX, la FAA tend à limiter le nombre de lancements la même année entre trois et huit tentatives. – tout dépend du type de fusée et d’autres facteurs.

À ce jour, aucune fusée dans l’histoire n’a même atteint neuf lancements au cours de la même année de ses débuts, et généralement, les quelques fusées qui atteignent des lancements à deux chiffres ne le font qu’à partir de leur deuxième année.

Musk, cependant, n’a pas expliqué comment il avait l’intention de changer cela.

