L’éclipse lunaire de ce vendredi sera la plus longue depuis près de 600 ans

L’éclipse lunaire qui se produira aux petites heures du matin de ce vendredi (19) sera la plus longue des 580 dernières années, avec une durée totale de 3 heures, 28 minutes et 3 secondes. Et il sera également « presque » plein, couvrant 97,4% du disque de la Lune à son apogée.

Malheureusement, nous, Brésiliens, ne pourrons pas observer le spectacle dans son intégralité, car la lune se couchera pendant le phénomène. Le meilleur point d’observation est la région du nord, dans l’état d’Amazonas. Plus le pays est au sud, moins vous en verrez.

Éclipse lunaire de mai 2021, photographiée à Torres, RS. Image : Gabriel Zaparolli

L’éclipse commence officiellement à 04h19 le vendredi (heure de l’Est), lorsque la Lune entre dans la pénombre de la Terre. Dans cette région, notre planète bloque une partie, mais pas la totalité, de la lumière du Soleil, ce qui fait que la Lune semble moins brillante que d’habitude.

En se déplaçant, il pénètre dans l’Umbra, l’ombre de notre planète. C’est à ce moment qu’un morceau d’elle semble « disparaître » dans le ciel. La Lune sera presque complètement plongée dans l’ombre à 6h04. Mais, à ce stade, il sera déjà sous l’horizon. À Brasilia, par exemple, il sera fixé à 5h33 du matin. Donc, si vous voulez voir quelque chose, vous devrez vous lever très tôt.

La longue durée de l’éclipse est due à la mécanique orbitale : le 19, la Lune sera quasiment au point le plus éloigné de la Terre sur son orbite, appelé Apogée, et se déplacera également à la vitesse la plus lente. Par conséquent, il faudra plus de 100 minutes à partir du moment du « premier contact » avec l’ombre de la Terre (l’entrée dans la pénombre) jusqu’à ce qu’elle soit complètement recouverte.

Pour observer une éclipse lunaire, vous n’avez besoin d’aucun équipement spécial. Cherchez un endroit avec une bonne vue sur l’horizon, car la lune sera assez «basse» et de préférence exempte de pollution lumineuse. Une bonne paire de jumelles, ou un télescope, peut vous aider à voir les détails, et compte tenu du temps, une bonne tasse de café est recommandée pour éveiller vos sens. Bonnes remarques !

