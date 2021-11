Le volcan Cumbre Vieja a enregistré pour la première fois la mort

Un homme de 72 ans a été la première victime mortelle du volcan Cumbre Vieja, qui est entré en éruption il y a deux mois à La Palma, aux îles Canaries. Selon les autorités de l’archipel Français, le corps du vieil homme, qui avait participé à un groupe de travail de nettoyage des cendres vendredi (12), a été retrouvé samedi.

Deux mois après le début des éruptions, le volcan Cumbre Vieja bat toujours son plein et a peut-être fait sa première mort. Image : Oscar Garcia-Dils –

Selon Miguel Ángel Morcuende, directeur technique du Plan d’urgence volcanique des îles Canaries (Pevolca), le soupçon initial est qu’il est tombé du toit en retirant les matériaux laissés par le volcan.

Cependant, selon Morcuende, l’hypothèse que la personne âgée soit décédée « asphyxiée en étant ensevelie par les cendres du toit d’où il est tombé » n’est pas exclue. Il faudra attendre le résultat de l’autopsie pour en confirmer la cause.

Le maire d’El Paso, la ville où le décès a eu lieu, Sergio Rodríguez, a déclaré à l’agence de presse espagnole EFE qu’à sa connaissance, l’homme vivait dans la maison où il a été retrouvé.

Selon Rodriguez, les toits de cette zone ont été nettoyés il y a quelques jours, et « les équipes de bénévoles qui nettoient les cendres sont généralement constituées de groupes de quatre ou cinq personnes, dont les propriétaires des maisons ».

En deux mois, le volcan Cumbre Vieja a libéré la même quantité de SO deux que l’ensemble de l’UE a émis tout au long de l’année 2019

Selon les données recueillies par le Volcanological Institute of the Canary Islands, en partenariat avec l’Université de Manchester, au Royaume-Uni, la quantité de dioxyde de soufre (SO deux ) libéré par le volcan Cumbre Vieja sur 59 jours d’activité équivaut à celui émis par les 28 pays de l’Union européenne tout au long de l’année 2019.

Si les émissions sont réduites par la même période de 59 jours, la quantité de ce gaz libérée par le volcan était de 700 % supérieure au volume libéré par tous les membres de l’UE réunis.

Selon la presse locale, l’évolution temporelle de l’émission de dioxyde de soufre associée aux cendres volcaniques, qui se situe entre 9 000 et 13 000 tonnes par jour, « reflète une tendance à la baisse ». Cela signifie qu’il diminue, bien que cela ne signifie pas nécessairement que l’activité volcanique touche à sa fin.

