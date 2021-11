Ni 2024 ni 2025 : la Nasa reporte une nouvelle fois son retour sur la Lune

« Compte tenu du temps qu’il faut pour développer et tester pleinement le HLS et les nouvelles combinaisons spatiales, nous prévoyons que la NASA dépassera son calendrier actuel d’atterrissage d’humains sur la Lune à la fin de 2024 pendant plusieurs années », indique le rapport, publié lundi (15). .

Le document fait référence au Starship Harmonized Landsat et au Sentinel-2, une variante du module lunaire de l’engin spatial qui transfère les astronautes d’une orbite lunaire à la surface de la lune et vice-versa – un élément clé du projet de la NASA d’atterrir à nouveau sur notre satellite naturel, le programme Artémis.

Comme vous le savez, le programme repose sur un ensemble de véhicules complexes travaillant tous ensemble pour amener en toute sécurité des astronautes sur la lune, y compris la nouvelle fusée complexe appelée Space Launch System, ou SLS, qui enverra des personnes dans l’espace lointain. nouvelle capsule appelée Orion.

La fusée SLS, conçue pour emmener des personnes dans l’espace lointain, n’a pas encore effectué de vols orbitaux d’essai. Image : NASA/Divulgation

Pendant ce temps, SpaceX développe son vaisseau spatial pour transporter des personnes vers et depuis la surface lunaire pour la NASA – dans le cadre d’un contrat de 2,9 milliards de dollars attribué à la société en avril.

Cependant, Starship n’en est qu’aux premiers stades de son développement et n’a pas encore été lancé en orbite. SLS et Orion n’ont pas non plus effectué leur premier vol ensemble.

Pour ces raisons, l’avis du BIG, qui détaille encore tout le travail qui reste à faire par les équipes de la mission Artemis, considère la date d’atterrissage encore trop éloignée.

En annonçant le report à 2025 la semaine dernière, la NASA a attribué l’ajustement à plusieurs facteurs, tels que les retards causés par la pandémie de Covid-19, les changements dans la portée de certains des programmes, ainsi qu’un obstacle juridique en cours qui a étouffé le développement Lunar de SpaceX. Module.

C’est le procès que la société spatiale rivale Blue Origin a déposée contre l’agence, qui espérait également signer un contrat pour développer une sonde lunaire. Alors que la décision du litige (qui était défavorable à la société de Jeff Bezos) n’a pas été rendue, la NASA et SpaceX ont été empêchés de travailler ensemble sur le module d’atterrissage.

Une action en justice déposée par Jeff Bezos, PDG de Blue Origin, contre la NASA (en raison de l’offre qui avait SpaceX comme seul gagnant) a joué un rôle important dans les retards du programme Artemis. Crédits : Divulgation/Blue Origin

Tout en reconnaissant que le processus a eu un impact significatif sur le calendrier global, le BIG note que le calendrier de développement du vaisseau spatial de SpaceX est « trop ​​optimiste ». Le PDG de la société, Elon Musk, continue de faire des prédictions audacieuses pour le premier test de lancement majeur du vaisseau spatial, affirmant à plusieurs reprises qu’il serait prêt à voler en orbite pour la première fois cette année.

Cependant, le rapport du BIG estime que le premier test en vol orbital du vaisseau spatial n’aura lieu qu’au deuxième trimestre 2022.

Le document reconnaît que SpaceX peut gagner du temps en raison de son rythme de test rapide par rapport aux précédents programmes de vols spatiaux de la NASA. Mais il dit qu’il reste encore beaucoup de travail à faire après le test en vol orbital du vaisseau spatial.

Par exemple, le véhicule devrait être ravitaillé en orbite afin d’avoir suffisamment de propulseur pour atteindre la Lune – et SpaceX n’a ​​pas encore testé cette capacité, ce qu’il n’a jamais fait auparavant.

De plus, souligne le rapport, Starship devra effectuer un atterrissage sans pilote avant d’en faire un avec les personnes à bord. Tous ces jalons, combinés à de nombreux autres programmes qui doivent être achevés, font du BIG une estimation d’un atterrissage lunaire habité pour au moins 2026 – si tout se passe bien.

Prototype de vaisseau spatial SN20 développé par SpaceX pour le programme Artemis de la NASA visant à ramener les humains sur la lune. Image: SpaceX

La mission Artémis I repoussée de six mois

Ce n’est pas seulement la programmation de SpaceX qui est fausse aux yeux de l’inspecteur général de la NASA. Le document indique également que la mission Artemis I, à travers laquelle le combo SLS/Orion volera pendant une semaine autour de la Lune, sans pilote, ne pourra pas avoir lieu en février 2022.

Pour l’OIG, ce vol inaugural du système ne sera possible qu’au second semestre. Un petit retard, comme il était initialement prévu début 2017.

La conclusion la plus choquante du rapport est peut-être le coût élevé du programme. Le BIG estime que la NASA aura investi 93 milliards de dollars dans Artemis entre 2012 et 2025. Et chaque vol SLS avec Orion en tête coûtera environ 4,1 milliards de dollars, soit plus du double de l’estimation du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, qui a affirmé que le SLS coûterait plus de 2 milliards de dollars pour voler à chaque fois.

Ceci est, selon le rapport du BIG, dû à la manière dont le contrat SLS et Orion ont été signés. Les véhicules sont construits par Boeing et Lockheed Martin, respectivement, dans le cadre d’un type d’accord connu sous le nom de coût plus. Cette méthode permet à la NASA d’avoir une supervision substantielle du processus de développement et de continuer à fournir des fonds supplémentaires aux entrepreneurs si les dépenses dépassent le budget.

D’autre part, le vaisseau spatial de SpaceX est construit dans le cadre d’un contrat à prix fixe. Dans ce cas, la NASA a moins de supervision et fournit une somme d’argent unique pour le développement du véhicule, tandis que l’entrepreneur investit ses propres ressources.

Le BIG note que l’adhésion à des contrats à prix fixe peut aider la NASA à réduire ses coûts. « Avec les ressources émergentes fournies par les partenaires commerciaux, l’agence peut avoir des options futures qui peuvent aider à contrôler les coûts pour atteindre ses objectifs d’exploration », indique le rapport.

