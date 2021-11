Un vaccin expérimental révolutionnaire à ARNm protège contre la maladie de Lyme lors de tests en laboratoire

Création d’un vaccin expérimental à ARNm – comme celui de Covid – qui protège les cobayes de la maladie de Lyme, une zoonose transmise par les piqûres de tiques.

Les premiers vaccins à ARN messager (ARNm) autorisés pour l’homme étaient les vaccins anti-Covid de Pfizer-BioNTech et Moderna, une toute nouvelle technologie considérée comme révolutionnaire. En effet, les experts estiment que des vaccins basés sur le même principe pourraient à l’avenir être utilisés pour lutter contre le cancer, la tuberculose, le paludisme, les maladies auto-immunes et bien d’autres maladies. Désormais, grâce à une nouvelle étude préclinique, qui n’est pas menée directement sur l’homme, il a été montré que les vaccins à ARN messager pouvaient également nous protéger de la maladie de Lyme ou de la borelliose, une zoonose d’origine bactérienne causée par la piqûre de tiques du genre Ixodes. . Comme l’indique l’Institut zooprophylactique de la Vénétie, la maladie touche environ un millier de personnes chaque année en Italie, dont beaucoup sont concentrées dans les régions du Nord-Est et surtout dans le Frioul-Vénétie Julienne. Aux États-Unis, en revanche, il y a environ 40 000 nouveaux cas chaque année.

La maladie de Lyme est une maladie subtile aux symptômes multiples causée par des bactéries du genre Borellia, qui sont transmises par la salive des tiques. En plus de l’érythème, des démangeaisons et de la fièvre, comme en témoigne l’institut de Venise, il peut également déclencher l’apparition de nodules dus à une inflammation lymphocytaire pseudolymphomateuse, ainsi que des formes particulières d’arthrite avec des douleurs articulaires sévères (même les plus petites), des déficits moteurs et d’autres troubles neurologiques. Il s’agit donc d’une maladie grave et invalidante, difficile à combattre avec une antibiothérapie, surtout lorsqu’elle n’est pas diagnostiquée précocement. Pour toutes ces raisons, disposer d’un vaccin capable de la prévenir serait une étape très importante pour la médecine. Un vaccin expérimental basé sur la même technologie que les médicaments anti-Covid a été développé par une équipe de recherche des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, composée d’experts de la prestigieuse Yale University School of Medicine, du Department of Medicine des États-Unis. ‘Université de Pennsylvanie et autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Andaleeb Sajid, professeur à la Section des maladies infectieuses – Département de médecine interne de l’Université de New Haven, ont décidé de le développer pour vérifier s’il est possible d’induire une immunité contre les piqûres de tiques, nous protégeant ainsi des les maladies qui en découlent.

Comme l’explique l’expert dans un article publié dans The Conversation, les cobayes qui sont mordus 2 à 3 fois par des tiques développent une immunité contre eux ; lorsqu’il est « opérationnel », les tiques ne sont plus capables de les mordre et se détachent immédiatement après avoir essayé. Chez les personnes exposées à plusieurs piqûres de tiques au cours de leur vie, des réactions se développent dans la zone de la morsure, telles que des démangeaisons, signe d’un processus immunitaire en cours. Sur la base de ces prémisses, les scientifiques ont conçu un vaccin à ARNm spécifique aux protéines contenues dans la salive des tiques. Le médicament, appelé 19ISP et capable d’apprendre au système immunitaire à reconnaître 19 des protéines contenues dans la salive de la tique Ixodes scapularis, a été testé avec succès sur des cobayes. Les animaux vaccinés « ont développé une rougeur de la peau après avoir été mordus, indiquant que leur système immunitaire était activé et recrutait des cellules inflammatoires sur le site pour combattre l’infection », a expliqué le Dr Sajid. «Comme d’autres animaux qui ont développé une immunité contre les tiques après des morsures répétées, les tiques étaient incapables de se nourrir (du sang de NDR) de cobayes et se sont détachées rapidement. Aucun des cobayes vaccinés n’a été testé positif pour Borrelia burgdorferi, la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Au contraire, près de la moitié des cobayes non vaccinés ont été testés positifs à l’infection à Borrelia », a commenté le scientifique.

Un excellent résultat préclinique a donc été obtenu, qui ouvrira la voie aux premiers essais cliniques après avoir également démontré l’innocuité du médicament. Cependant, il n’y a aucune certitude que le vaccin 19ISP sera aussi efficace chez l’homme que chez le cobaye. La même expérience menée sur des souris, par exemple, n’a pas donné les résultats escomptés. Les scientifiques continueront de le tester sur d’autres animaux (comme les lapins) et tenteront également de tester son efficacité contre d’autres maladies transmises par les tiques et contre plusieurs espèces de ces arthropodes. L’espoir est qu’un médicament protecteur puisse également être atteint pour les humains. Un vaccin capable de protéger contre la maladie de Lyme et d’autres zoonoses à transmission vectorielle changerait la donne pour quiconque travaille ou passe simplement du temps à l’extérieur. Les détails de la recherche « la vaccination par l’ARNm induit une résistance aux tiques et empêche la transmission de l’agent de la maladie de Lyme » ont été publiés dans la revue faisant autorité Science Translational Medicine.