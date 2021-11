Le Japon recrée une fresque bouddhiste détruite par les talibans en Afghanistan

Des chercheurs japonais ont recréé une illustre murale afghane qui a été détruite par les talibans pendant l’occupation de 2001. Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé un mélange de techniques traditionnelles et numériques qui, selon eux, sauveront «l’esprit» du travail pour les générations futures.

Mesurant six mètres de long et trois mètres de haut, la copie grandeur nature a été qualifiée de « superclone » par l’équipe de reproduction de l’Université des arts de Tokyo. L’œuvre originale, une peinture rupestre du 7ème siècle, a été détruite avec deux statues massives de Bouddha et d’autres artefacts dans la vallée de Bamiyan en Afghanistan.